Juanma Lorente, abogado laboralista, explica cómo reclamar a tu empresa: "No lo hagas así"

Hoy en día, muchos trabajadores no están al tanto de la cantidad de derechos que poseen como trabajadores, sobre todo en lo referido a un despido improcedente. Por ello, algunos expertos y abogados laboralistas como Juanma Lorente nos explican cómo debemos actuar en estas situaciones.

En un primer momento, el abogado nos resuelve la duda principal, afirmando que "si te despiden por reclamar y además, tan rápido, el despido es nulo". De esta forma, un acto de este estilo se consideraría como despido improcedente.

Como resultado, la empresa estaría obligada a otorgarle al trabajador una indemnización, así como los denominados salarios de tramitación. Estos últimos son compensaciones económicas correspondientes a los días transcurridos entre la fecha del despido y la notificación de la sentencia, siempre y cuando se recurra a la readmisión.

En este caso, dicha readmisión recaería sobre el trabajador y su decisión a la hora de continuar, o no, en la empresa. Por tanto, se le estarían ofreciendo alternativas en caso de dudar sobre su posible readmisión en el puesto de trabajo.

Cómo no actuar en estas situaciones

Lorente nos muestra cómo no deberíamos actuar si nos encontramos en una situación de abusos laborales que acabe desembocando en un despido injusto. Para ello, menciona el caso de una de sus clientes, quien no habría sabido emplear la legislación a su favor.

Aquí nos encontramos con una situación muy difícil de solventar, ya que su clienta no poseía ni grabadas ni por escrito las quejas emitidas a su jefe por no haberle pagado los festivos. Su sentencia final es clara: "no hay caso", alegando que no se puede demostrar la existencia de estas quejas. Además, al llevar su clienta poco tiempo en su puesto de trabajo, la indemnización por despido improcedente sería bastante baja, dificultando el periodo posterior de búsqueda de empleo.

Sin duda, la recomendación final del experto sería que, en caso de reclamar a tu empresa, deberías grabar la conversación concreta con tu jefe (una acción lícita si tú participas en dicha conversación), o bien dejar por escrito las quejas. De esta forma, desaconseja las quejas verbales, ya que no son fácilmente demostrables a nivel legal.

Otro tipo de despido: el despido nulo

El material fundamental en cuanto al despido improcedente en España se encuentra compilado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, en el artículo 55 del documento también se menciona otra tipología de despido similar, el despido nulo.

La principal diferencia entre un despido nulo y otro improcedente es que, en el caso del primero, la admisión del trabajador es obligatoria, pero en el improcedente también existe la alternativa de pagar una indemnización.

De esta forma, se establecen algunos supuestos considerados como despido nulo:

El despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley , o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador

, o bien se produzca con del trabajador El de los trabajadores durante los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, fines de adopción, acogimiento, o causas médicas mayores

por nacimiento, adopción, fines de adopción, acogimiento, o causas médicas mayores El despido de las trabajadoras embarazadas , desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión

, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, fines de adopción o acogimiento

Con todo ello, todos somos beneficiarios de las regulaciones establecidas por el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando se alegue una situación verídica mediante pruebas concluyentes. En caso de cumplir con los requisitos básicos, el trabajador tendría derecho a reclamar cualquier despido que considere injustificado.