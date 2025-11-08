Laura Lobo, abogada: “Si no pagas nada, cuando llegue la sentencia tendrás que abonarlo todo de golpe”

Muchas personas separadas creen que no están obligadas a pagar una pensión de alimentos hasta que haya una sentencia que lo establezca. Sin embargo, esta suposición puede salir muy cara. La abogada Laura Lobo, especializada en derecho de familia, aclara una de las dudas más frecuentes en casos de separación con hijos: qué pasa con la pensión mientras se resuelve el proceso judicial.

Cuando una pareja con hijos se separa, los gastos relacionados con los menores, comida, ropa, colegio, actividades... No desaparecen, aunque no exista todavía una resolución judicial que determine quién paga qué. Ante esta situación, muchas personas se preguntan si deben empezar a pagar alguna cantidad o esperar a que un juez lo ordene. La abogada Laura Lobo lo deja claro: “Si no pagas nada, cuando llegue la sentencia tendrás que abonarlo todo de golpe”.

Y es que, tal como explica la experta, la pensión de alimentos se fija con carácter retroactivo desde la fecha en que se presenta la demanda, no desde que se dicta la sentencia. Es decir, aunque aún no haya resolución, el juzgado puede ordenar el pago de todas las mensualidades desde el inicio del procedimiento, lo que puede suponer un desembolso importante si no se ha aportado nada durante ese tiempo.

Por eso, Lobo recomienda que, aunque aún no exista una obligación legal firme, se empiece a pagar una cantidad proporcional a los gastos de los hijos. Estos pagos voluntarios no solo ayudan a mantener el bienestar del menor, sino que podrán descontarse posteriormente del total que fije el juez. Además, el hecho de haber contribuido desde el inicio del proceso puede ser valorado positivamente por el tribunal.

Este consejo cobra especial importancia en un contexto donde muchas separaciones se alargan durante meses o incluso más de un año. Durante todo ese tiempo, los gastos del menor continúan acumulándose. Si no se ha pagado nada, el progenitor obligado a contribuir se enfrenta a una deuda considerable que deberá saldar de forma inmediata tras la sentencia.

La pensión de alimentos no es solo una cuestión económica; está directamente relacionada con el bienestar de los hijos y con el cumplimiento de los deberes parentales. Por eso, actuar con responsabilidad desde el primer momento no solo evita complicaciones legales, sino que también refleja un compromiso real con las necesidades de los menores.