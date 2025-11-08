María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina, repasa los límites de pagar en efectivo: "Hacienda procederá a..."

La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía, de Notaría Buendía, ha publicado un vídeo en el que pone el foco en los pagos en efectivo y repasa sus límites.

Buendía arranca citando dos ideas clave. "La limitación de pagos en efectivo no se aplica a las operaciones entre particulares, solamente aplica cuando una de las partes interviene como empresario o profesional", inicia su exposición.

Además, también añade que ese límite al que hace referencia es de "1.000€ por operación, por tanto si hay una factura de 1.500€, no se podrán pagar 1.000€ en efectivo y los 500€ restantes mediante transferencia. Olvídate también de fraccionar el pago, Hacienda procederá a la suma de todos ellos hasta comprobar si se supera o no el límite indicado".

La notaria, con sede en Alicante, diferencia al hablar del empresario o profesional que a lo largo del año presta diferentes servicios a su cliente: "Si cada uno de ellos es por un importe inferior a 1.000€ y los factura por separado, ahí sí todos ellos podrían ser satisfechos en efectivo".

"Por último, quiero recordar que ese límite se ampliará a los 10.000€ si el pagador es persona física que acredite ser no residente fiscal en España y no actúe en su calidad de empresario o profesional", finaliza el vídeo María Cristina.