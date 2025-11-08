María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina, repasa los límites de pagar en efectivo: "Hacienda procederá a..."
La asesora fiscal disecciona las distintas formas en las que se puede pagar en efectivo sin entrar en entramados legales
La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía, de Notaría Buendía, ha publicado un vídeo en el que pone el foco en los pagos en efectivo y repasa sus límites.
Buendía arranca citando dos ideas clave. "La limitación de pagos en efectivo no se aplica a las operaciones entre particulares, solamente aplica cuando una de las partes interviene como empresario o profesional", inicia su exposición.
Además, también añade que ese límite al que hace referencia es de "1.000€ por operación, por tanto si hay una factura de 1.500€, no se podrán pagar 1.000€ en efectivo y los 500€ restantes mediante transferencia. Olvídate también de fraccionar el pago, Hacienda procederá a la suma de todos ellos hasta comprobar si se supera o no el límite indicado".
La notaria, con sede en Alicante, diferencia al hablar del empresario o profesional que a lo largo del año presta diferentes servicios a su cliente: "Si cada uno de ellos es por un importe inferior a 1.000€ y los factura por separado, ahí sí todos ellos podrían ser satisfechos en efectivo".
"Por último, quiero recordar que ese límite se ampliará a los 10.000€ si el pagador es persona física que acredite ser no residente fiscal en España y no actúe en su calidad de empresario o profesional", finaliza el vídeo María Cristina.
