Ya es oficial: estos son los funcionarios que tendrán una subida del salario con efectos retroactivos

Según publicaciones oficiales de la Comunitat Valenciana, con fecha en el 21 de octubre, el Consell habría aplicado un incremento del 0,5 % en las retribuciones de empleados del sector público, así como personal de Educación, Sanidad, Justicia y universidades públicas. Se calcula que el total de los trabajadores beneficiados será de más de 150.000 personas.

La mejora en los salarios fue acordada por el Consejo de Ministros, mediante un pacto previo con la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, el pasado 1 de julio. Las directrices de esta medida quedarían dispuestas en la Ley 6/2025 de Presupuestos de la Generalitat, estableciéndose que "este incremento se aplicará respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y con efectos desde el 1 de enero de 2024".

Cómo quedan los sueldos en el Gobierno valenciano

Las estimaciones oficiales nos hablan de un incremento salarial de funcionarios y miembros del Gobierno que supondría un desembolso total de 61,4 millones de euros para el gobierno autonómico.

En el caso del presidente de la Comunitat, su sueldo original era de 6.681,16 euros. Tras el aumento, este ascendería hasta los 6.713,91 euros brutos al mes, con una variación de 33 euros. Por tanto, el sueldo anual se queda en unos 80.566,92 euros.

La vicepresidenta y los consellers empezarían a cobrar a partir del mes de noviembre 5.719,35 euros mensuales. Mientras que en el caso de los secretarios autonómicos, el sueldo pasa a ser de 5.718,35 euros. Por último, los subsecretarios percibirán 5.462 euros y los directores generales, 5.292 euros.

Tensiones entre el Gobierno central y autonómico

Esta subida salarial llega en un momento complejo entre los dirigentes centrales y autonómicos. Ya el pasado mes de julio el Gobierno valenciano anunciaría a los sindicatos retrasos en el abono de los sueldos. Les dio, como mínimo, hasta septiembre para ponerse al día con los pagos, aludiendo a una falta de liquidez.

El Partido Popular habría achacado al Gobierno central esta falta de liquidez del gobierno valenciano. Este déficit obligaría al gobierno de Mazón a hacer acuerdos con la banca privada, generando una deuda comercial de 1.767 millones de euros.

La causa de todos estos movimientos repentinos habría sido el retraso inicial en la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario. Este fondo habría supuesto unos ingresos añadidos de 2.495 millones de euros para la Comunitat Valenciana. Pese a ello, el gobierno autonómico decidiría retrasar el pago de las nóminas hasta volver a tener unos niveles de liquidez.

En este caso, ya se han confirmado dichos pagos junto a la próxima nómina de noviembre. Esta decisión deberá ser revisada por el Consell durante un pleno, en espera de los plazos de tiempo estimados entre los meses de octubre y noviembre.