El abogado Juanma Lorente advierte: “Si estás de baja y te cita la mutua, no faltes o puedes perder la prestación”
Ignorar una citación de la mutua puede dejarte sin cobrar la baja médica y sin recuperación completa
“Da igual que tu baja la esté gestionando la Seguridad Social y no sea por accidente laboral. Si la mutua te cita, tienes que ir casi arrastrándote”, afirma @JuanmaLorente_Laboralista en su vídeo, donde explica las consecuencias legales y económicas de no acudir a estas revisiones.
El letrado, especializado en derecho laboral, recuerda que no presentarse sin motivo justificado puede hacer que la Seguridad Social suspenda el pago de la prestación por incapacidad temporal, en aplicación del artículo 170 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). En algunos casos, incluso puede derivar en un alta médica forzosa, aunque el trabajador no esté recuperado.
Lorente recomienda que, si el trabajador no puede asistir por causa justificada, debe avisar y acreditar el motivo, como una cita médica coincidente o la imposibilidad de desplazarse. “Hay mucha gente que realmente está mal, no va a la cita, y luego se encuentra con que ha dejado de cobrar la baja.”, explica el abogado.
El experto asegura que en su despacho ha atendido numerosos casos de trabajadores a los que se les suspendió el pago, y que luego han tenido que iniciar reclamaciones para demostrar que no podían acudir. “De momento, no están cobrando la baja, y eso es una faena importante”, añade.
