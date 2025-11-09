Esta es la fecha y el truco para saber cuánto cobrarás en la paga extra de jubilación

Cada año, millones de jubilados esperan con ilusión los meses de junio y noviembre. Son las fechas en las que llega la esperada paga extra, un ingreso que muchos ya tienen marcado en el calendario. Pero ¿sabías que no todos los pensionistas cobran lo mismo? La cantidad depende de un detalle que muchos desconocen y que puede marcar la diferencia en tu nómina.

Dos pagas al año: verano y Navidad

La Seguridad Social abona dos pagas extraordinarias a los pensionistas cada año: una en junio y otra en noviembre. La de verano corresponde al período comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, mientras que la de Navidad se calcula desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

Esto significa que cada paga extra se compone de una sexta parte por mes, y solo cuenta como “devengado” si el pensionista ha cobrado al menos un día durante ese mes. Es decir, si alguien comenzó a recibir la pensión en marzo, para la paga de junio le corresponderían tres sextas partes del total.

¿Cuánto dinero se cobra realmente?

La paga extra equivale a una mensualidad completa, siempre que se haya cobrado la pensión durante los seis meses previos al pago. Si no, se calcula de forma proporcional. Por ejemplo: si un jubilado percibe una pensión mensual de 1.200 euros y empezó a cobrarla en septiembre, para la extra de noviembre recibirá solo la mitad, es decir, 600 euros.

Este sistema busca que cada persona cobre exactamente lo que ha generado en el periodo correspondiente, ni más ni menos.

Fechas clave que conviene recordar

Aunque oficialmente las pagas se abonan en junio y noviembre, la mayoría de bancos adelantan el ingreso unos días. En 2024, por ejemplo, la paga de Navidad se pagó entre los días 24 y 25 de noviembre, y se espera que este año ocurra igual.

Hay un detalle importante: quienes cobran pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales no reciben pagas extra separadas, ya que están prorrateadas en las doce mensualidades.

Un dato que muchos desconocen

Basta con cobrar un solo día de alguno de esos meses para que ese mes cuente completo a la hora de calcular la paga extra. Es un detalle que muchos pensionistas pasan por alto y que puede suponer varios cientos de euros más o menos en la nómina.