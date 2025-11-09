David Jimenez, abogado: "¿qué ocurre si un heredero no quiere firmar la herencia?"

Cuando fallece un familiar y deja bienes, se abre el proceso de herencia. Pero, ¿qué ocurre si uno de los herederos se niega a firmar? Esta situación, más común de lo que parece, puede retrasar o incluso bloquear el reparto de los bienes.

Aquí te contamos los pasos a seguir, los derechos que tienes y cómo proteger tu herencia ante este problema.

La ley exige acuerdo entre todos los herederos

El Código Civil español establece que para repartir una herencia es necesaria la firma de todos los herederos. Si uno se opone, retrasa o simplemente no responde, el resto no podrá avanzar en el reparto. “Es una situación delicada porque el silencio o negativa de un solo heredero puede paralizar el proceso indefinidamente”, explica David Jiménez, abogado especializado en derecho sucesorio.

Esta exigencia de unanimidad puede suponer un verdadero obstáculo. En muchos casos, los herederos están de acuerdo, pero uno de ellos decide no firmar por desacuerdos familiares, problemas personales o, simplemente, desinterés.

¿Qué se puede hacer si un heredero no quiere firmar?

Cuando un heredero no colabora, existen varias opciones legales para desbloquear la situación. La más habitual es iniciar un procedimiento judicial de división de herencia. En este proceso, será un juez quien intervenga para repartir los bienes, evitando que uno solo pueda frenar la voluntad del resto.

Este camino, sin embargo, suele ser largo y costoso. Puede tardar años en resolverse y generar tensiones familiares aún mayores. Por eso, los expertos recomiendan prevenir este problema desde el inicio.

“Lo más recomendable es hacer un testamento claro y bien redactado, que anticipe posibles conflictos entre herederos”, señala David Jiménez. El testamento puede establecer, por ejemplo, la figura de un albacea o contador-partidor que reparta los bienes sin necesidad de que todos firmen, siempre que el testador lo haya previsto.

Casos frecuentes y consejos útiles

Los casos más habituales en los que un heredero no firma suelen darse entre hermanos que heredan una vivienda, cuentas bancarias o propiedades en común. Uno quiere vender, otro quiere alquilar y otro, simplemente, no responde. Esto genera bloqueos que impiden incluso hacer frente a los gastos de comunidad o IBI.

Una recomendación clave es acudir a un notario con el resto de herederos y dejar constancia de la voluntad de repartir. También se puede enviar un requerimiento notarial al heredero que no responde, dándole un plazo para que decida. Si sigue sin actuar, se abre la vía judicial.