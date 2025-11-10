El SEPE busca cocineros en Alicante con contrato indefinido y jornada completa

El trabajo de cocinero se ha convertido en uno de los perfiles más demandados dentro del mercado laboral español. En los últimos años, la hostelería ha experimentado una reactivación constante impulsada por el turismo, la gastronomía de autor y el auge de la restauración de proximidad. Sin embargo, la falta de profesionales cualificados ha provocado un desajuste que mantiene abiertas miles de vacantes en todo el país.

En el portal de ‘Empléate’, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se pueden encontrar un total de 1.887 ofertas para trabajar de cocinero en nuestro país. Se buscan tanto perfiles con experiencia en cocina tradicional como jóvenes con formación en técnicas modernas, para comedores, etc.

La temporalidad sigue siendo uno de los principales retos. Muchos contratos están ligados a campañas estacionales, lo que complica la estabilidad del empleo, ya que si filtramos por contrato temporal todavía nos quedan 1.057 ofertas mientras que si optamos por buscar por contrato indefinido únicamente nos quedamos con 748. Es decir, menos de un 40 % ofrecen un empleo estable.

Trabajar de cocinero en Alicante

Si seguimos afinando la búsqueda para jornada completa y con contrato indefinido en la provincia de Alicante nos quedamos con 24 puestos de trabajo para cumplir.

Algunas de las más destacadas son las siguientes: