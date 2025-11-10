¿Pensando en el divorcio? La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía aclara qué hacer si compartes hipoteca

¿Se acaba el amor pero una de las partes no quiere que se acabe la casa que compartía el matrimonio? La experta notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía ha explicado en un ilustrativo vídeo publicado en su cuenta de TikTok qué ocurre cuando, tras una separación, uno de los cónyuges desea quedarse con la vivienda familiar -y/o con la hipoteca- que ambos compartían, tanto en gananciales como en separación de bienes.

Según detalla, en estos casos será necesario liquidar los gananciales o extinguir el condominio, y esto puede hacerse de dos formas: en el convenio regulador o mediante escritura ante notario.

Buendía apunta que, si se compara una opción con otra, el convenio regulador suele ser más ventajoso, ya que permite evitar el pago del impuesto de actos jurídicos documentados al no formalizarse en escritura pública. “Si uno bichea por ahí, gana por goleada el convenio regulador”, comenta. Y es que la notaria recuerda una expresión habitual entre quienes firman una hipoteca: “Ya me he casado con el banco”. Sin embargo, advierte que el otro cónyuge no puede comparecer ante el juez, pero sí puede hacerlo ante notario, lo que permite tramitar de forma más directa la adjudicación de la vivienda.

Asimismo, explica que la aceptación de la subrogación por parte del banco puede ser tácita, es decir, sin intervención notarial, aunque considera que esta práctica genera una gran inseguridad jurídica. “Si después el cónyuge adjudicatario de la vivienda y de la deuda no paga, pueden surgir problemas”, advierte.