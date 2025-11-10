Gonzalo Bernardos critica a Garamendi: "Quiere que trabajemos como los obreros en el siglo XIX”

Sonadas han sido las afirmaciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que sentencia que "no es verdad" que para vivir mejor sea necesario trabajar menos. “No podemos sentarnos en una mesa donde la premisa es falsa”, añadió Garamendi, en alusión al debate sobre la reducción de jornada laboral. No es la primera polémica en la que se ve envuelto Garamendi, que calificó de "ocurrencia" la idea de ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar próximo -actualmente en dos días, cuatro si tienes que desplazarte- y llegó a afirmar con sorna que él se pediría un "permiso para descansar de los anuncios del Ministerio de Trabajo".

Durante un programa emitido en LaSexta, el economista y profesor Gonzalo Bernardos fue preguntado por el periodista Iñaki López sobre esta misma cuestión: “¿Para vivir mejor hay que trabajar menos?” Bernardos se apoyó en datos históricos para responder a Garamendi: “Existen estadísticas sobre cuántas horas trabajan los españoles desde el año 2000. Solo se han reducido, al año, seis horas”, explicó. Aun así, destacó que la productividad ha aumentado mucho más en ese mismo periodo.

El economista criticó la postura del presidente de la patronal: “Garamendi quiere que trabajemos como los obreros del sector industrial en el siglo XIX”, afirmó. Y fue rotundo: “Rotundamente no”. Según Bernardos, el incremento de la productividad debe repercutir parcialmente en los trabajadores, algo que puede lograrse de dos formas: con un aumento salarial o reduciendo las horas de trabajo. Y es que un mayor tiempo no implica, per se, una mayor productividad.

“Las empresas aumentan la productividad y ese aumento tiene que ir parcialmente a los trabajadores”, subrayó el economista. Sin embargo, añadió que esa mejora económica no se traduce en mejores sueldos: “Cosa que no está sucediendo, ni mucho menos, todos los años”.

Bernardos defendió la propuesta impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para establecer una jornada semanal de 37 horas y media. “Tiene toda la razón del mundo cuando indica que es necesario e imprescindible para el bienestar de los españoles”, afirmó. Y concluyó: “Si esto es lo que hacen los funcionarios, ¿por qué los trabajadores del sector privado han de trabajar más? No hay ninguna justificación”.