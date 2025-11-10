El empresario multimillonario José Elías estalla contra Hacienda: “Tengo empresas en 8 países y solo en España tengo que demostrar mi inocencia”

El empresario José Elías Navarro, fundador de Audax Renovables y uno de los nombres más mediáticos del sector energético, ha vuelto a agitar las redes con un mensaje que ha encendido el debate sobre la persecución fiscal y la imagen del empresario en España.

“Tengo empresas en 8 países. Y solo en España tengo que demostrar mi inocencia”, escribió en un post en X, antes Twitter, que rápidamente se viralizó. “Tengo empresas en muchas partes de Europa. Mi compañía eléctrica está en 8 países, pero en el único donde tengo que demostrar mi inocencia como empresario es aquí. En España se parte de la base de que el empresario es un explotador”, añadió.

Elías, que ha defendido en varias ocasiones su compromiso con el pago de impuestos, matizó que su crítica no va contra el sistema, sino contra la falta de transparencia. “Yo quiero dejar claro que estoy a favor de pagar impuestos. Creo en contribuir y en sostener el sistema. Pero también creo que alguien debería justificar en qué se gasta”, escribió en su publicación.

“Estoy cansado de dos cosas: de darles mi pasta para que se la fulminen y de que me traten como a un criminal por defecto”, continuó el empresario, señalando directamente a la Agencia Tributaria. “En este país, desde el primer momento te tratan como si fueras un caso policial. Hacienda está politizada y el mensaje es: si generas empleo o tienes patrimonio, cuidado, que te toca demostrar que no eres culpable”.

En su comentario, Elías también apeló a la necesidad de acabar con los prejuicios y estereotipos. “Ni los empresarios somos explotadores en general, ni los sindicalistas son vagos en general. Hay que analizar caso a caso”, defendió.

Uno de los fragmentos que más reacciones ha generado es su denuncia de los incentivos dentro del sistema de inspección fiscal: “Lo más surrealista es que un inspector puede cobrar un bonus solo por abrirte una inspección aunque luego no encuentren nada. Eso, sinceramente, solo pasa en España”.

El empresario cerró su mensaje con una reflexión pesimista sobre el futuro del emprendimiento en el país: “Pagas, creas empleo, cumples y aún así parece que tengas que pedir perdón por hacerlo. Así no se anima a nadie a emprender. Ni a quedarse”.

El comentario ha abierto un intenso debate sobre el clima de confianza entre la Administración y el tejido empresarial, la presión fiscal y el papel de los emprendedores en la economía española. Muchos usuarios han aplaudido su franqueza; otros le han reprochado que su posición de privilegio le impide representar la realidad del empresario medio. Pero una cosa parece clara: la crítica de José Elías ha tocado una fibra sensible de muchos.