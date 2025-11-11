Atención, pensionistas: estas son las fechas en las que se ingresará la paga extra de Navidad

El día de ingreso de paga extra de Navidad siempre es un día más dulce. Sin embargo, en el caso de los pensionistas en España, esta extra no suele llegar durante el mismo periodo que al resto de los españoles. Conoce a continuación en qué consiste esta extra de Navidad y, si eres pensionista, cuándo la recibirás -a pesar de no ser exactamente Navidad-:

Los datos

La Seguridad Social indica que la paga extraordinaria de noviembre se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, ambos inclusive. Es decir, el importe que se cobra en noviembre corresponde a las pensiones acumuladas durante ese semestre. Además, hay que teneren cuenta la aclaración del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): y es que basta con un solo día de cobro dentro del periodo para generar el derecho a la sexta parte íntegra de la paga extraordinaria.

Por otra parte, es la Orden de 25 de junio de 2001, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2001-12624), la que regula este abono. En su artículo 1 establece que las pensiones contributivas se perciben en catorce pagas al año: doce ordinarias y dos extraordinarias, en los meses de junio y noviembre. El artículo 2 fija los periodos de devengo: del 1 de diciembre al 31 de mayo para la paga de junio, y del 1 de junio al 30 de noviembre para la de Navidad.

Pero, ojo: las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional están exentas de recibir estas extras, ya que las tienen prorrateadas en las doce mensualidades.

¿Cuándo recibiré mi extra?

Ya sabemos los días que, según la normativa, el pago de la extra de Navidad para pensionistas deberá realizarse, marcado como el primer día hábil de diciembre. Sin embargo, los bancos suelen adelantar dicho ingreso varios días y la mayoría de entidades realizarán los abonos entre el 21 y el 26 de noviembre.

En años anteriores, Unicaja, Bankinter y Caja de Ingenieros adelantaron el pago al día 21, mientras que CaixaBank, BBVA, Ibercaja o Banco Sabadell lo hicieron entre los días 24 y 25.

Así que si aún no han acabado de poner las luces y, a final de este mes de noviembre, ves un ingreso extra, muy probablemente la Navidad haya llegado a tu cuenta.