Miguel Benito, abogado laboralista, sobre la incapacidad permanente: "Solicitarla antes de la jubilación suele ser..."

Solicitar la incapacidad permanente o no solicitarla, una duda "shakesperiana" que mantiene en vilo a más de una persona. Y es que, desde el proceso de solicitud hasta el de aprobación, los distintos grados o hasta incluso los años y estado de tu cotización, generan mil inseguridades que, en este caso, el abogado laboralista Miguel Benito ha venido a resolver. Una de estas dudas frecuentes es saber si merece la pena solicitarla si estás a punto de jubilarte.

En este sentido, el letrado destaca que este derecho que siempre que tengas motivos para reclamarlo, "suele ser muy beneficioso en la mayoría de los casos".

Cómo funciona

Benito recuerda que, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) concede una incapacidad permanente total, el trabajador puede pasar posteriormente a la jubilación sin ningún problema. Además, si la cuantía de la pensión de jubilación resulta superior, el INSS actualiza automáticamente el importe, garantizando que el beneficiario no pierda poder adquisitivo.

Otro punto a favor es que, hasta la llegada de la jubilación, el beneficiario no tiene que trabajar y puede mantener ingresos estables, ya que la pensión de incapacidad total equivale al 55 % de la base reguladora, porcentaje que se eleva al 75 % si el solicitante tiene más de 55 años.

Pero el principal atractivo, según Benito, llega con los grados más altos: la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez. En ambos casos, el beneficiario disfruta de una importante ventaja fiscal, ya que las pensiones están exentas del IRPF, a diferencia de las pensiones de jubilación ordinaria, que tributan como rendimientos del trabajo.

Concepto Incapacidad Permanente Total Incapacidad Permanente Absoluta Gran Invalidez Jubilación Ordinaria Porcentaje base reguladora 55 % / 75 % (si +55 años) 100 % 100 % + complemento (≈70 %) Según años cotizados Obligación de trabajar No No No No IRPF Sí Exento Exento Sí Cotiza para jubilación Sí Sí Sí —

Esto puede suponer una diferencia económica significativa, especialmente para quienes perciben pensiones medias o altas. Además, este beneficio fiscal se mantiene tras la jubilación, lo que implica una exención indefinida.

En cuanto a las cuantías, la incapacidad absoluta da derecho al 100 % de la base reguladora, mientras que la gran invalidez añade un complemento adicional —en torno al 70 %— para cubrir la asistencia de una tercera persona. Por el contrario, la pensión de jubilación depende de los años cotizados, por lo que no siempre alcanza el 100 % de la base.

“Pedir una incapacidad permanente, si hay motivos médicos, no solo te garantiza ingresos antes de jubilarte, sino que puede mejorar tu situación económica y fiscal a largo plazo”, concluye el abogado en el vídeo que ha compartido en sus redes. Y es que, recuerda, que si tienes una incapacidad reconocida, tienes unos derechos que debes reclamar según el grado que te corresponda.