Hacienda puede deducirte más de 1.300 euros por haber comprado una casa antes de esta fecha

La deducción por inversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) continúa existiendo para alegría de muchos propietarios, eso sí, con un "pero". Únicamente se lo podrán deducir quieren compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013. Así lo recoge la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, que regula un régimen transitorio para los contribuyentes que ya aplicaban la deducción antes de su supresión. El importe máximo deducible asciende a 1.356 euros por ejercicio y contribuyente, cifra cuyo origen desglosamos más adelante.

Según la Agencia Tributaria, este beneficio fiscal puede seguir aplicándose siempre que el contribuyente hubiera adquirido su vivienda habitual o iniciado la construcción antes de esa fecha y hubiera deducido por ella en ejercicios anteriores. Es decir, que las viviendas compradas o construcciones realizadas a partir del año 2013 no tienen derecho a deducción, aunque se destinen también a una vivienda habitual.

Máximo de 1.356 euros

La base máxima anual sobre la que se calcula el incentivo se mantiene en 9.040 euros por declarante, y la deducción equivale al 15% de las cantidades invertidas, sumando tanto el tramo estatal (7,5%) como el autonómico (7,5%). De ese modo, el importe máximo deducible asciende a 1.356 euros por ejercicio y contribuyente. Este cálculo incluye los pagos de capital e intereses del préstamo hipotecario destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

Debe ser vivienda habitual

Hay que tener en cuenta que para poder acceder a esta deducción el inmueble debe tener la consideración de vivienda habitual. Para que este requisito se cumpla, la la Agencia Tributaria exige que el contribuyente resida en él de forma efectiva y permanente en un plazo no superior a doce meses desde la compra o finalización de las obras, y que lo habite durante al menos tres años consecutivos. Solo en supuestos justificados —como matrimonio, traslado laboral o fallecimiento— puede romperse ese plazo sin perder el derecho a deducción.

Asimismo, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) confirmó que el régimen transitorio -es decir, el que permite que quieren disfrutaron antes de esta deducción puedan seguir aplicándola- también puede aplicarse a las cantidades destinadas a cancelar un préstamo hipotecario con fondos procedentes de la venta de otra vivienda habitual, siempre que esta última estuviera dentro del marco temporal y fiscal permitido.

Así que si compraste tu vivienda antes de 2013 y sigues pagando una hipoteca, puedes seguir aplicando esta dedución cada año. Pero si la compraste a partir de 2013, no tienes derecho a la deducción en el IRPF, aunque de igual forma sea tu vivienda habitual.