Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte: "Esta práctica para conseguir el paro es una locura"

Se trata de una práctica que muchos emplean sin tener conocimiento sobre las consecuencias legales que puede acarrear. Según explica el abogado laboralista Juanma Lorente, ha advertido un método "peligrosísimo": faltar al trabajo para provocar un despido y así cobrar el paro. “No faltéis al trabajo para conseguir el paro. Es una locura”, insiste.

El letrado explica que muchos intentan forzar un despido mediante ausencias injustificadas, y aquí es donde pueden darse tres escenarios (y todos tienen consecuencias muy negativas):

Baja voluntaria sin derecho a paro

Si faltas al trabajo sin justificación, la empresa puede reaccionar dando al trabajador de baja voluntaria. En ese caso, no hay derecho ni a indemnización ni a prestación por desempleo. Si no asistes a tu puesto para trabajar tampoco existirás para el paro. Lorente ironiza: “Ese sería incluso el mejor escenario dentro de los malos”, ya que, al menos, no habría sanciones posteriores.

Despido y posterior reclamación del SEPE

Puede ser que la empresa despida al trabajador y este empiece a cobrar el paro con normalidad. Sin embargo, la trampa viene despues: la empresa advertirá a la Inspección de Trabajo puede revisar el caso y concluir que en realidad se trató de una baja voluntaria encubierta. Si esto ocurre y el trabajador ha estado cobrando el subsidio por desempleo, el SEPE podría exigir la devolución de todo el dinero percibido, además de imponer una multa. “Esto puede pasar cuando ya llevas seis o siete meses cobrando el paro, dinero que ya te has gastado”, explica el abogado.

Cobro del paro capitalizado y devolución íntegra

La "peor opción de todas" según el experto laboralista es cuando alguien intenta forzar el despido para acceder al paro capitalizado: es decir, la modalidad que permite cobrar toda la prestación de golpe para invertirla en un negocio propio. “Imagina que lo haces, montas tu negocio y seis meses después te llega la carta de la Inspección para devolver esos 20.000 euros que ya has invertido”, advierte Lorente.

Además, si el SEPE considera que el despido ha sido simulado -ya sea de común acuerdo o no- podría considerar que se ha cometido un delito de fraude a la Seguridad Social, que puede castigarse con penas de prisión de uno a cinco años y multa, cuando la cuantía defraudada supera los 50.000 euros. En importes inferiores, no suele aplicarse el Código Penal, pero sí el régimen sancionador administrativo, regulado en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Al final, la recomendación del letrado se resume en: “No hagas nada sin conocer las consecuencias legales. Esto es peligroso y hay que tener muchísimo cuidado”.