José Elías carga contra los políticos por ignorar la crisis de la vivienda: “El 90% de la gente no puede comprarse un piso”

El empresario José Elías, fundador de Audax Renovables, ha publicado un mensaje en su perfil de X (la anterior Twitter) criticando la desconexión de la clase política con los problemas reales de la ciudadanía, especialmente el acceso a la vivienda. El empresario ha sostenido su crítica sobre los dirigentes políticos, que deben garantizar de forma "urgente" que la gente “pueda pagar su vivienda y llenar la nevera sin hacer malabares”. “Si los políticos bajaran al barro y escucharan a la gente, entenderían qué hay que arreglar primero”. Y es que, como afirma: "El 90% de la gente no puede comprarse un piso".

A su vez, el empresario ha reprochado la falta de ayudas a la dependencia, recordando el tiempo que cuidó a su madre en silla de ruedas "durante un año y medio y sin recibir apoyo público". En este sentido ha sentenciado: “Cuando veo 600 asesores cobrando del Estado, me hierve la sangre”.

Debate de la Vivienda en el Congreso... con abandonos

Pero lo cierto es que, más allá del mensaje de Elías, el tema de la vivienda está candente en el Congreso de los Diputados. Candente más por su polémica que por su debate, ya que hoy mismo Gabriel Rufián (ERC) que ha aprovechado múltiples intervenciones para defender la causa -en su aparición en la Revuelta y en el hemiciclo-, ha denunciado públicamente cómo congresistas de PP y Vox abandonaban la sala durante el debate de la vivienda en el Congreso. “Mientras ellos miran al norte, la gente hace años que va al sur.”, comentaba Elías en su publicación en X. Algo parecido ha ocurrido hoy en algunas bancadas.

La innacción de los políticos es, según Elías, causante de un del "desapego" creciente de la gente, cada vez más desconfiada y desilusionada con las promesas y acciones políticas.

Mensaje íntegro

"El 90% de la gente no puede comprarse un piso. Pero ningún político habla de eso. La mayoría de que conozco tiene las mismas preocupaciones: llegar a final de mes, tener un poco de ocio y poder comprarse un piso. Eso es lo que preocupa al 90% de la gente. Pero no lo veo reflejado en ningún discurso político. Hablan de muchas cosas, pero no de garantizar que la gente tenga dónde vivir, ni de que pueda disfrutar de su tiempo libre sin estar ahogada. Cuidé de mi madre en silla de ruedas durante año y medio sin recibir ni una ayuda. Por eso, cuando veo 600 asesores cobrando del Estado, me hierve la sangre. Lo importante puede esperar. Lo urgente no. Y lo urgente hoy es que la gente no puede pagar su piso ni llenar la nevera sin hacer malabares. Si los políticos bajaran al barro y escucharan a la gente, entenderían qué hay que arreglar primero. Pero no lo hacen y por eso el desapego crece. Porque mientras ellos miran al norte, la gente hace años que va al sur."