José Ramón López Martínez, asesor fiscal: "Que no te extrañe que cobres menos en noviembre y en diciembre"

Muchos empleados se sorprenden cuando, al llegar los últimos meses del año, descubren que su nómina de noviembre o diciembre es más baja de lo habitual. No hay errores en la empresa ni recortes ocultos: la explicación está en el IRPF.

Así lo recuerda el asesor fiscal José Ramón López Martínez, conocido en redes sociales como @tu_blog_fiscal, quien advierte de que esta reducción “es completamente normal y puede pasarle a cualquiera”. El motivo, explica, es la regularización del IRPF, un ajuste que realizan las empresas para cuadrar las retenciones anuales exigidas por Hacienda.

El IRPF no se aplica una sola vez, se revisa todo el año

Según detalla López Martínez, cada empresa tiene la obligación de aplicar a sus trabajadores un tipo mínimo de retención de IRPF. Este porcentaje varía en función de la situación personal y familiar del empleado (por ejemplo, si tiene hijos o está casado) y del sueldo bruto anual que percibe.

Lo que muchos desconocen es que este cálculo no es fijo, sino que se revisa a lo largo del año. Si la empresa detecta que ha aplicado un tipo inferior al que corresponde, ajustará las últimas nóminas para compensar la diferencia. “Lo que hacen en noviembre y diciembre, explica el asesor, es subirte el IRPF para que, en el cómputo anual, se cumpla con el mínimo que exige la Agencia Tributaria”.

Qué significa que te regularicen el IRPF

Cuando una empresa “regulariza el IRPF”, lo que realmente hace es asegurarse de que el total retenido durante el año se corresponde con lo que Hacienda exige para tu caso. Si durante los primeros meses te aplicaron un tipo demasiado bajo, el sistema ajusta las últimas nóminas al alza.

Por eso, cobras menos en noviembre o diciembre, pero no estás perdiendo dinero: simplemente estás pagando ahora lo que te habría correspondido distribuir a lo largo del año. Es un mecanismo automático y legal, que evita que la Agencia Tributaria reclame más adelante esa diferencia.

Como apunta López Martínez, “a las empresas les conviene hacerlo, porque si aplican un IRPF inferior al que deben, Hacienda puede reclamárselo en la declaración del trabajador”.

¿Se puede elegir el IRPF que te aplican?

El experto recuerda que, aunque cada empleado puede pedir a su empresa que le retenga más IRPF del mínimo obligatorio, hacerlo no suele ser buena idea. “Poner un tipo superior al mínimo es ineficiente”, explica. “Estarías pagando de más durante el año para que luego Hacienda te lo devuelva en la declaración de la renta”.

En cambio, lo importante es verificar que la empresa está aplicando correctamente el tipo mínimo exigido según tus circunstancias. Si has tenido cambios recientes —como matrimonio, nacimiento de hijos o variaciones salariales—, conviene comunicarlo para que el cálculo sea exacto y evitar sustos en los últimos meses.

Qué hacer si cobras menos de lo esperado

Si notas una diferencia en tu nómina de final de año, López Martínez aconseja revisar el desglose y comprobar si el incremento se debe al IRPF. “Probablemente sea por ese motivo”, afirma.

No hay motivo de alarma: no se trata de un error, sino de una regularización fiscal rutinaria. En todo caso, puedes consultar con tu departamento de recursos humanos o con un asesor para confirmar que las cifras son correctas.

Por lo que si este noviembre cobras menos, puede que Hacienda esté detrás del cambio. La empresa solo está ajustando lo que marca la ley para cumplir con el tipo mínimo de retención del IRPF. Y aunque pueda parecer un inconveniente momentáneo, sirve para evitar problemas mayores en la declaración de la renta del próximo año.