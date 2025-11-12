El SEPE busca jóvenes (de menos de 30 años) que no estén estudiando y quieran trabajar

Garantía Juvenil es una iniciativa europea gestionada en nuestro país por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las comunidades autónomas. El objetivo de este programa es facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ofreciendo oportunidades de formación, empleo y prácticas que impulsen su desarrollo profesional y reduzcan las tasas de desempleo juvenil.

Según la web del SEPE, la recomendación europea es que “cada joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción”.

Garantía Juvenil está dirigido a jóvenes con más de 16 años y menos de 30 que no estén trabajando ni cursando estudios o formación reglada en el momento de inscribirse.

Los requisitos para inscribirse en el programa son los siguientes:

Tener nacionalidad española , ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.

, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.

en cualquier localidad del territorio español. Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción.

en el momento de solicitar la inscripción. No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de las personas demandantes de empleo, bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo.

La web del SEPE también indica que hay ayudas destinadas a la contratación de estos jóvenes y bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social para los autónomos que pueden consultarse aquí.

Ofertas en el SEPE para los jóvenes

En el portal de empleo del SEPE, ‘Empléate’, también puedes encontrar ofertas de trabajo del programa Garantía Juvenil. Si pones en el buscador ‘garantía juvenil’ tendrás más de 100 ofertas en toda España.

De todas ellas hemos seleccionado algunas: