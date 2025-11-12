El SEPE busca jóvenes (de menos de 30 años) que no estén estudiando y quieran trabajar
Deben estar inscritos en el programa Garantía Juvenil y cumplir determinados requisitos
Garantía Juvenil es una iniciativa europea gestionada en nuestro país por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las comunidades autónomas. El objetivo de este programa es facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ofreciendo oportunidades de formación, empleo y prácticas que impulsen su desarrollo profesional y reduzcan las tasas de desempleo juvenil.
Según la web del SEPE, la recomendación europea es que “cada joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción”.
Garantía Juvenil está dirigido a jóvenes con más de 16 años y menos de 30 que no estén trabajando ni cursando estudios o formación reglada en el momento de inscribirse.
Los requisitos para inscribirse en el programa son los siguientes:
- Tener nacionalidad española, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.
- Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción.
- No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
- Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de las personas demandantes de empleo, bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo.
La web del SEPE también indica que hay ayudas destinadas a la contratación de estos jóvenes y bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social para los autónomos que pueden consultarse aquí.
Ofertas en el SEPE para los jóvenes
En el portal de empleo del SEPE, ‘Empléate’, también puedes encontrar ofertas de trabajo del programa Garantía Juvenil. Si pones en el buscador ‘garantía juvenil’ tendrás más de 100 ofertas en toda España.
De todas ellas hemos seleccionado algunas:
- Se busca un graduado en ingeniería, economía o similar para prácticas en Girona.
- Se buscan dos dependientes para tiendas de moda en Oviedo y Gijón.
- Se busca un administrativo en la zona sur de Tenerife. No hace falta experiencia previa y se ofrece una jornada de 40 horas semanales de las que 26 son de trabajo efectivo y 14 de formación.
- Se busca un mecánico de mantenimiento y reparación de coches en Ourense. Se ofrece ofrece un contrato de jornada completa de 270 días de duración.
- Se busca un oficial para la brigada del Ayuntamiento de Aizarnazabal Guipuzkoa).
- Se busca un mecánico de vehículos en Bilbao.
- Se busca un ayudante de producción de eventos en Bilbao para el control de documentación técnica para eventos y certificaciones y colaboración en áreas de montaje y desmontaje.
- Se buscan dos arquitectos técnicos en Vitoria.
- Se busca un peón de jardinería para el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen (León).
- Se busca un diseñador gráfico para un contrato temporal a jornada completa en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).
