Bizum compartirá datos sobre transacciones particulares con el Banco de España
Este 7 de noviembre ambas entidades firmaron un convenio de colaboración
Ya es una de las formas de pago más utilizadas en España. Si al principio servía para ingresar pequeñas cantidades a amigos y familiares, ahora Bizum ya es utilizado hasta incluso como opción de pago por grandes plataformas y tiendas online. Su rapidez -cuestión de segundos- y su sencillez ha cambiado para siempre la forma en la que nos relacionamos con el dinero digital. Y como un gran poder conlleva también una gran responsabilidad, desde el Banco de España hasta la Agencia Tributaria han tenido que "echar mano" de Bizum para vigilar las costuras. En este sentido, el Banco de España ha sido la última institución en dar el paso a analizar y regular las operaciones mediante este método.
Y es que este 7 de noviembre, el Banco de España anunció la firma de un convenio de colaboración con Bizum. Según explicó el organismo en una nota de prensa, el acuerdo permitirá "recibir datos agregados" sobre las transacciones realizadas a través de la plataforma, tanto entre particulares como comerciales.
Uno de los puntos clave que han querido subrayar desde el Banco de España es el de la confidencialidad; el organismo ha afirmado que la mantendrá en todos los datos que utilicen, ya que la finalidad del convenio es mejorar la elaboración, el análisis de las estadísticas económicas que tiene encomendadas, además de impulsar estudios en el ámbito financiero a nivel tanto nacional como europeo. Este convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de renovación por periodos iguales, así que por ahora es ese el tiempo en el que los datos serán compartidos.
Los límites actuales de Bizum
A pesar de su uso generalizado, Bizum mantiene una serie de límites para garantizar el control y la seguridad del servicio. Según especifica la propia plataforma:
- Importe mínimo por operación: 0,50 €.
- Importe máximo por operación: 1.000 €.
- Cantidad máxima que puede enviarse al día: 2.000 €.
- Límite mensual de envío: 5.000 €.
- Número máximo de Bizums que se pueden recibir al mes: 60.
Estos topes buscan evitar usos indebidos y aportar un marco de protección adicional a los usuarios, especialmente ahora que su empleo supera en muchos casos a las transferencias tradicionales. A todo esto hay que sumarle, también, la responsabilidad del usuario a la hora de hacer envíos de cantidades considerables, ya que la Agencia Tributaria considera muchas de ellas donaciones.
