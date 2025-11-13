Cambios en la jubilación: cómo calcular tu pensión y cuándo podrás jubilarte

El abogado laboralista Ignacio Solsona, autor de "Loboroteca" ha resumido un panorama de reformas progresivas en pensiones: algunas ya aprobadas entrarán en vigor en los próximos años; otras aún están por definirse. El mensaje central es doble: endurecimiento paulatino del acceso (especialmente de la jubilación anticipada) y mejores condiciones para quienes retrasen su retiro laboral. A continuación te resumimos en siete claves los puntos imprescindibles que el letrado ha tenido en cuenta para ilustrar qué será de las futuras jubilaciones, tanto las inmediatas como las que se vivirán a largo plazo.

La tendencia general

En los últimos 15 años se han endurecido los requisitos para jubilarse: edad más alta para quien no alcance los mínimos de cotización, más años cotizados para cobrar el 100% y cálculo de la pensión con periodos más largos.

Razones que cita Solsona: El abogado se apoya en el gasto en pensiones creciente (aprox. de 8.700 M€/mes en 2017 a unos 13.500 M€/mes en la actualidad), envejecimiento (más años cobrando y cuantías mayores) y cotizaciones de los activos inferiores a las de generaciones que hoy se jubilan. Resultado de todo ello: déficit y previsión de nuevos ajustes.

Edad de jubilación (2025–2027)

2025 (año actual del ejemplo) : para jubilarse con 65 años se exige haber cotizado 38 años y 3 meses ; si no, la edad es 66 años y 8 meses .

: para jubilarse con años se exige haber cotizado ; si no, la edad es . 2026 : 66 años y 10 meses .

: . 2027: 67 años (para quien no alcance 38 años y medio de cotización).

Para ilustrar este croquis Ignacio Solsona argumenta que "la subida no es brusca" y se ha aplicado en subidas graduales con incrementos anuales de 2 y 3 meses hasta el próximo 2027.

Años necesarios para el 100%

Una de las preguntas que más se hacen los trabajadores es "¿Cuántos años necesito para jubilarme al 100%?" Ahora, estos están en 36 años y medio mientras que en 2027 la cifra se situará en 37 años.

Cálculo de la pensión

Según Solsona, hoy se calcularía teniendo en cuenta los últimos 25 años. Desde el próximo 2026, el periodo de cómputo aumentará 4 meses por año, es decir:

2026: 25 años y 4 meses

2027: 25 años y 8 meses

… hasta 2037, cuando serán 29 años.

Desde 2026, el sistema permitirá no contar algunos de los meses más desfavorables de la vida laboral del trabajador al calcular su futura pensión. Se podrán excluir 2 meses por año creciente. Esto sirve, por ejemplo, para compensar periodos con salarios muy bajos, ERTE, reducciones de jornada, paro o trabajos precarios...

Jubilación anticipada vs. demorada

Las jubilaciones anticipadas se han endurecido, especialmente las voluntarias y, según Solsona, se prevén más ajustes en esa línea. Por otro lado, el laboralista apunta a que las jubilaciones demoradas (es decir, seguir trabajando tras pasar la edad de jubilación) será premiado por la Seguridad Social.

Incógnita relevante: ¿Qué pasa con la Disposición transitoria 34?

La Disposición Transitoria 34 es una norma temporal que hace más llevaderos los recortes de quienes se jubilan anticipadamente con pensiones altas. El problema es que el INSS aún no ha anunciado hasta cuándo estará vigente —ni siquiera para 2026—, lo que provoca incertidumbre entre quienes planean retirarse en los próximos meses. Muchas personas se acogen a esta norma cuando quieren jubilarse de forma anticipada (voluntaria e involuntariamente) y su pensión inicial supera la máxima, que este año se sitúa en 3.267 euros al mes.

¿Qué esperar si te jubilas en cinco años?

Si aún te queda un lustro para jubilarte y tienes incertidumbre al respecto, Solsona ha previsto el posible escenario. Según el experto, se espera un impacto limitado porque los cambios suelen ser graduales, desplegados en 10–15 años. Por otra parte, si quieres acogerte a alguna norma cuya vida aplicable parece correr peligro, tampoco deberías preocuparte, puesto que las reformas de las normas y leyes no son inmediatas: pasan por una negociación, publicación en BOE y, a menudo, entran en vigor de forma diferida.

En general, Solsona augura un marco más exigente para anticipadas y más favorable para atrasar la jubilación. Aunque, como siempre, el seguimiento año a ño del calendario de edad, cómputo y descargar meses será clave para planificar los casos concretos.