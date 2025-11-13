¿Podría desaparecer el dinero físico a partir de 2029?

Un futuro donde el dinero en metálico se muestre únicamente en las vitrinas de los museos y álbumes de coleccionistas. Así se imaginan muchos la entrada del Euro digital, un formato en el que el Banco Central Europeo trabaja desde hace años. La posible entrada en vigor de un formato digital entusiasma a unos -que lo ven como una herramienta cómoda y más segura- y parece disgustar a otros. Entre estos últimos, el presentador Pedro Ruiz, que ha expresado en varias ocasiones a través de sus redes sociales su disgusto sobre este formato. En un reciente post en X, Ruiz ha calificado este método de pago como “una catástrofe para redondear la dictadura digital”, lo que ha cosechado cientos de reacciones.

La privacidad es, quizá, el punto que mejor distingue a un formato u otro: por un lado, se gana seguridad, ya que cada pago quedara registrado electrónicamente y ligado a un usuario, algo que no ocurre con el metálico. Esto, si bien supone ofrecer en cada transacción una identidad y el riesgo a que caiga la economía de los sectores menos digitalizados, además de posibles riesgos de hackeo o vulneración del sistema. Por otra parte también dificulta el robo físico, un respaldo directo del BCE y ayudaría a controlar en gran medida el blanqueo de capitales. La balanza de los "pros y contras", por ahora, no parece convencer a muchos.

Para Ruiz este cambio significa que: "unos pocos preparan el terreno a beneficio de ellos", posicionándose en contra del euro digital.

¿Qué es exactamente el euro digital?

La intención del Banco Central Europeo es lanzar el euro digital como instrumento de pago, plenamente funcional (como efectivo, pero sin billetes ni monedas) y que pueda usarse en toda la eurozona. Este dinero se guardaría en un monedero digital, gestionado por un banco o por una entidad pública. La intención es que cualquier ciudadano pueda usarlo para compras cotidianas con el móvil o una tarjeta, incluso sin conexión a internet: es decir, funcionaría igual que el pago con móvil o contactless, con la diferencia de que el dinero procedería directamente del BCE y no de una cuenta bancaria tradicional. Las instituciones europeas quieren que el diseño final quede aprobado antes de que termine el año, aunque cualquier lanzamiento real se situaría, como pronto, en torno al año 2029, según los plazos del BCE. En cuanto a España, el Gobierno español ya ha expresado que desea avanzar rápido hacia su implantación.

¿Va a desaparecer el dinero físico?

Aunque el uso del efectivo ha disminuido progresivamente con la expansión de tarjetas contactless y los págos móviles, su desaparición no tiene fecha. Y es que el dinero físico sigue siendo un medio de pago clave para gran parte de la población y, sobre todo, respaldado por la ley. No obstante, el empuje político e institucional hacia alternativas de pago digital no son baladí y sugieren cambios lógicos que, tarde o temprano, podrían verse reflejados en un futuro. Las garantías de privacidad y la aceptación social serán clave a la hora de seguir pagando con calderilla o hacer que esta se convierta en una reliquia.