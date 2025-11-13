La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa

Convertir una cocina antigua en un espacio eficiente, adaptar un baño para una persona mayor o instalar domótica que facilite la vida diaria ya tiene apoyo público. La Generalitat acaba de activar las ayudas del Plan Renhata 2025, una convocatoria dotada con seis millones de euros para financiar reformas interiores en viviendas de la Comunidad Valenciana. Un programa que este año llega con una prioridad clara: accesibilidad, sostenibilidad y adaptación real a las necesidades de cada familia.

Estas subvenciones, publicadas en el DOGV, están financiadas íntegramente con fondos autonómicos. De la dotación total, 400.000 euros se ejecutarán en 2025 y 5,6 millones en 2026, con la posibilidad de ampliar la partida hasta cinco millones más si el presupuesto lo permite. El objetivo, según la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, es impulsar la renovación del parque residencial en Alicante, Valencia y Castellón y mejorar la vida cotidiana en los hogares más envejecidos.

Qué reformas cubren las ayudas del Plan Renhata 2025

La convocatoria se centra en tres tipos de obras pensadas para resolver los problemas más frecuentes de las viviendas construidas hace décadas:

Reforma de cocinas y baños: renovación completa de los llamados “cuartos húmedos”: tabiques, instalaciones, revestimientos, sanitarios, muebles y elementos de eficiencia energética o ahorro de agua. Es la línea más demandada del programa.

renovación completa de los llamados “cuartos húmedos”: tabiques, instalaciones, revestimientos, sanitarios, muebles y elementos de eficiencia energética o ahorro de agua. Es la línea más demandada del programa. Adaptaciones para personas mayores o con discapacidad: incluye ampliación de espacios de circulación, cambio de puertas, instalación de señales acústicas o luminosas y trabajos destinados a facilitar la movilidad interior.

incluye ampliación de espacios de circulación, cambio de puertas, instalación de señales acústicas o luminosas y trabajos destinados a facilitar la movilidad interior. Instalación de domótica para accesibilidad y autonomía: sistemas de control remoto de puertas o electrodomésticos, comandos de voz, cámaras para supervisión interior o detectores de incendios. Esta opción solo puede solicitarse si en la vivienda reside una persona con discapacidad igual o superior al 33% o mayor de 60 años.

Quién puede solicitar las ayudas para la reforma de viviendas

Las subvenciones están abiertas a propietarios, usufructuarios o inquilinos de viviendas situadas en la Comunidad Valenciana, siempre que se trate de su residencia habitual. En reformas con domótica deben convivir en la casa personas mayores o con discapacidad.

Además, la vivienda debe tener más de 20 años, salvo en intervenciones estrictamente vinculadas a la accesibilidad.

Cuánto dinero se puede recibir

El Plan Renhata combina una ayuda básica y dos subvenciones adicionales, calculadas según baremación y criterios de sostenibilidad:

5% del presupuesto protegible, hasta 600 euros (ayuda básica).

(ayuda básica). Hasta un 35% adicional , según puntuación técnica.

, según puntuación técnica. Hasta un 10% extra si incorpora materiales sostenibles, griferías de bajo consumo, cerámicas con ecoetiqueta o elementos con baja emisión de compuestos.

El presupuesto protegible está limitado entre 2.000 y 12.000 euros.

Qué requisitos deben cumplir las obras

Para acceder a la ayuda, las actuaciones deben:

Respetar el Código Técnico de la Edificación y la normativa urbanística.

y la normativa urbanística. Contar con licencia municipal o declaración responsable , según proceda.

, según proceda. Ajustarse a los precios medios del mercado recogidos en la Base de Datos del Instituto Valenciano de la Edificación.

Estar ya terminadas o ejecutarse en un máximo de seis meses desde la concesión.

Las solicitudes compiten entre sí por orden de puntuación. En caso de empate se prioriza la documentación presentada antes.

Qué actuaciones sostenibles puntúan más

El programa premia las obras realizadas con:

Maderas certificadas FSC/PEFC.

Tableros con bajas emisiones de formaldehído.

Griferías de apertura en frío y cisternas de bajo consumo.

Revestimientos cerámicos con ecoetiqueta oficial tipo I o tipo III.

Incluir estos materiales puede marcar la diferencia entre obtener la subvención o quedarse sin ella.

Cómo solicitar las ayudas para la reforma de viviendas

Las solicitudes de estas ayudas pueden presentarse por vía telemática o presencialmente, tanto por la persona beneficiaria como por un gestor o agente de rehabilitación adherido a la convocatoria.

Es necesario aportar:

Fotografías del estado previo o final (según si la obra está hecha o no).

Presupuesto desglosado y planos acotados.

Memoria técnica de la actuación.

Facturas y justificantes de pago si la obra está finalizada.

Documentación que acredite titularidad y empadronamiento.

La Generalitat publicará los listados provisionales y definitivos en la sede electrónica y avisará por SMS a quienes faciliten un teléfono móvil. Una vez presentada la solicitud, la Generalitat irá notificando por fases si falta documentación, si la ayuda ha sido aceptada y cuándo se autoriza el inicio o justificación de la reforma.