El abogado laboralista Miguel Benito, sobre las horas extra: "Solo te pueden obligar a hacerlas si..."
Existe una excepción por la que tu jefe sí puede obligarte a prolongar tu jornada laboral aunque no quieras
Tu jefe te pide hacer horas extra y no puedes hacerlas o, simplemente, no te apetece. Lo habitual cuando se da esta situación es que los trabajadores tengan miedo de negarse por posibles consecuencias o represalias; un miedo infundado por el ambiente, porque la ley es clara. Las horas extraordinarias no son obligatorias y estás en todo tu derecho a negarte a hacerlas, ahora bien, sí hay una excepción.
Fuerza mayor
El abogado laboralista Miguel Benito ha apuntado en un ilustrativo vídeo que, si bien el trabajador no está obligado a prolongar la jornada laboral si se lo piden, sí existe una excepción a esta regla. La única excepción legal es que la empresa alegue fuerza mayor: es decir, que exista una situación grave e imprevisible que requiera una actuación urgente por parte de la plantilla.
Fuera de este supuesto, cualquier hora extraordinaria necesita el consentimiento expreso del trabajador.
Y si el jefe se enfada...
Benito reconoce que el miedo es natural en muchos trabajadores y que la asertividad -mantener un tono conciliador, firme y no conflictivo- es la clave para evitar posibles represalias. No estás discutiendo, sino comunicando algo que es un derecho plenamente tuyo. El letrado también apunta a que dar una razón personal en este mismo tono puede facilitar las cosas: “Lo siento, tengo un compromiso personal ineludible y no puedo quedarme.”, sería más que suficiente para no tener que justificarse más. Ser firme eludiendo el conflicto es clave.
Al final, lo importante es tener claro que rechazar hacer horas extra no es un acto de desobediencia, ni un motivo para ser sancionado. Sufrir represalias por ello o ver que cambia la conducta del equipo o tus superiores tras ejercer este derecho podría hasta incluso ser considerado acoso laboral, sobre todo si se prolonga en el tiempo.
