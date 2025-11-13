José Elías desata la polémica por la desconexión digital: “Quiero directivos que me cojan el teléfono a las 11 de la noche”
El empresario vuelve a encender el debate laboral al defender un modelo de implicación extrema en la dirección y criticar que “cada vez cuesta más encontrar este tipo de personas”
El empresario José Elías Navarro, fundador de Audax Renovables y una de las voces más influyentes (y polémicas) del ecosistema empresarial español, ha vuelto a sacudir las redes sociales. Esta vez, con un post en X (antes Twitter) que no ha pasado deapercibido. En su mensaje, Elías expone su visión sobre el nivel de compromiso que espera de los directivos que trabajan con él y, de forma indirecta, se adentra en el debate sobre conciliación y desconexión digital, dos asuntos cada vez más presentes en las organizaciones.
“Cuando llamo a mis directivos un sábado a las 11 de la noche, me cogen el teléfono a la primera”, comienza el texto. El empresario matiza que esa disponibilidad solo la exige en situaciones urgentes, y la contrapone con la flexibilidad que concede en otros ámbitos: “Siempre busco directivos que atiendan mis llamadas a las 11 de la noche si es que es una situación urgente, pero que no vengan un lunes si tienen que acompañar a su pareja a una ecografía”.
En su publicación, recuerda que sus grupos empresariales suman 45.000 empleados y explica que, en su día a día, solo trata directamente con una veintena. A ellos, asegura, les otorga plena autonomía. “A esos, nunca les pregunto si teletrabajan. Ni si se van al pádel un martes a las 4 de la tarde. Ni si tienen que faltar un lunes para ir a una ecografía”.
El mensaje, aunque centrado en su visión de la responsabilidad directiva, deja entrever una lectura inevitable sobre los límites entre disponibilidad y la conciliación con la vida personaly familiar: una mezcla de flexibilidad absoluta en lo personal y exigencia total en lo urgente, un planteamiento que se sitúa en el centro de la discusión actual sobre hasta dónde debe llegar la implicación profesional y dónde empieza el derecho a la desconexión.
Elías, que ya en otras ocasiones ha compartido su visión del liderazgo, insiste en que su postura puede resultar incómoda pero la considera parte esencial de la responsabilidad ejecutiva: “¿Políticamente incorrecto? Puede. Pero cuando llamo a las 11 de la noche contestan a la primera, y eso es responsabilidad”.
En el mismo mensaje, afirma que detectar perfiles capaces de asumir esa implicación es cada vez más difícil: “La famosa campana de Gauss se ha estrechado. Antes veía un 20% con verdadera capacidad de asumir el marrón. Hoy diría que es un 5%”.
El empresario desarrolla también cuál es el tipo de directivo que busca: “Quiero un tío como yo. Que no venga un lunes si tiene una ecografía. Pero que monte una reunión un miércoles a las 8 de la tarde si hace falta”.
La publicación concluye con una declaración contundente sobre la confianza y la corresponsabilidad en la gestión: “Ese nivel de involucración es lo que necesito. Poder dejar mis compañías en manos de alguien que las mire como si fueran suyas”.
Y remata: “Esto es políticamente incorrecto. Y es lo que pienso”.
