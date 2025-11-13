El SEPE busca maestros para trabajar en guarderías: contrato indefinido y jornada completa

El Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) ha organizado un proceso de selección para buscar maestros que quieran trabajar en guarderías en Irlanda.

El SEPE y EURES (EURopean Employment Services) han puesto en marcha un proceso de selección presencial el próximo 20 de noviembre en Sevilla de 09.00 a 18.00 horas.

Requisitos condiciones laborales para trabajar de maestro en Irlanda

Los requisitos que se piden para estos puestos son:

Estar en posesión del Grado en Educación Infantil o Primaria, o Doble Grado en Educación Infantil y Primaria, o Maestro o Magisterio de Educación Infantil o Primaria, o FP Grado Superior de Educación Infantil (CFGS o FPII).

(CFGS o FPII). Tener un nivel intermedio de inglés (B1-B2).

Tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea.

En cuanto a las condiciones laborales, la oferta indica que los seleccionados tendrán un contrato indefinido a jornada completa y se incorporarán a trabajar en Irlanda a partir de enero de 2026.

El SEPE y Euros ofrecerán a los candidatos ayuda en la búsqueda de alojamiento, un entorno de trabajo totalmente en inglés y promoción profesional y formación permanente. El rango salarial es desde 13,50 euros la hora hasta 17,25 euros brutos dependiendo del puesto de trabajo.

Cómo inscribirse en la oferta

Para participar en este reclutamiento presencial, entra en este enlace, rellena el cuestionario y sube tu CV en inglés antes de las 23:00 horas del viernes 14 de noviembre de 2025.

Si te ajustas a los requisitos recibirás la invitación al webinar “Vida y Trabajo en Irlanda”, las condiciones del puesto y la cita para la entrevista directamente con las empresas en Sevilla el próximo 20 de noviembre.