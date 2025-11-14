El abogado laboralista Miguel Benito, sobre las cámaras en el trabajo: "La mayoría son totalmente ilegales"

¿Puede una empresa grabar a sus empleados mientras trabajan? La legalidad de las grabaciones durante la jornada laboral tiene aristas que conviene tener en cuenta y que podrían costar a la empresa miles de euros si el empleado denuncia. Según el abogado laboralista Miguel Benito, hay un detalle clave que marca la línea roja entre una grabación legal y una ilegal en el trabajo.

La normativa española vigente establece en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores que una empresa puede instalar cámaras de videovigilancia en el trabajo, pero siempre con una condición: debe informar previamente por escrito a los empleados. Si no existe tal comunicación, la grabación es ilegal y las imágenes no podrán utilizarse para ningún fin laboral o disciplinario. Además, hay otro punto clave que diferenciará una grabación legal u otra ilegal y que te detallamos a continuación.

Grabar sonido en el trabajo: casi siempre es ilegal

La clave de este punto está en el artículo 89.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD). En este artículo se prohíbe expresamente grabar imagen y sonido de forma simultánea en un centro de trabajo, salvo contadísimas excepciones relacionadas con la seguridad de las personas debido al tipo de actividad desempeñada.

En la práctica, explica Benito, la mayoría de grabaciones con sonido que se realizan en oficinas, comercios o almacenes son totalmente ilegales. No se pueden justificar como control laboral porque vulneran derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos. De hecho, si un trabajador descubre que le están grabando sin consentimiento, puede presentar una demanda judicial. Según Miguel Benito, además de solicitar el cese inmediato de la grabación el empleado podría pedir una indemnización aproximada de 7.500 euros por vulneración de los derechos fundamentales.

Otras formas de denunciar una vulneración de estos derechos pueden ser: denunciar ante la Inspección de Trabajo directamente (es un procedimiento rápido y gratuito que puede obligar a la empresa a corregir la práctica). También existe la posibilidad de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que puede abrir un expediente sancionador y multar a la empresa en el caso de confirmarse que las imágenes y audio se están grabando de forma indebida.

En la práctica, según afirma el experto laboralista, no se aplica la ley en este sentido y "la mayoría de las grabaciones que se hacen en el trabajo son totalmente ilegales".