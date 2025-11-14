Cómo comprar un coche más barato en Alicante: BBVA ofrece vehículos de hasta un año de antigüedad de concesionarios oficiales

Comprar un coche suele ser una inversión importante, por lo que a la hora de adquirirlo hay que valorar todas las opciones. Optar por vehículos ya matriculados puede ser una opción que ahora está disponible a través de la web y la app de BBVA en la provincia de Alicante.

El banco ofrece este servicio en Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia y A Coruña, y se irá extendiendo progresivamente al resto de provincias en los próximos meses.

Así pues, los clientes del banco tendrán acceso a más de 5.000 coches de 30 marcas diferentes gracias a la colaboración del BBVA con más de 150 grupos de distribución que representan más de 700 concesionarios en nuestro país.

Los interesados en comprar un coche de hasta un año de antigüedad a través de esta opción tendrán acceso a un precio más competitivo y la tranquilidad de contar con el respaldo de concesionarios oficiales y la garantía del fabricante, ya que los vehículos están totalmente revisados y se garantiza que tienen el mismo nivel de fiabilidad y seguridad que un vehículo nuevo.

Cómo comprar un coche a través de BBVA

El cliente podrá consultar online toda la información sobre las características de los vehículos, los ahorros estimados y las subvenciones disponibles.

“Además, dispondrá de un acompañamiento personalizado a través de los agentes del Sales Center, que resolverán sus dudas, gestionarán la financiación, sujeta a valoración y aprobación por parte del banco, y le derivarán al concesionario oficial, donde podrá realizar la prueba de conducción y donde se producirá la venta del coche”, explica BBVA en un comunicado.

Desde octubre de 2023, los clientes particulares cuentan con esta funcionalidad dentro de la ‘app’ del banco que también les permite acceder a un amplio catálogo de vehículos nuevos con etiqueta ECO y CERO que ofrecen los concesionarios colaboradores de BBVA y que puede adquirir con la financiación del banco.