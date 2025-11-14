José Ramón López, asesor fiscal, alerta de un error muy habitual en los envíos de Amazon: “Se les cae el pelo"

“Esto me lo encontré ayer en la puerta de mi casa.” Así arranca el relato del asesor fiscal José Ramón López Martínez, creador del la conocida cuenta de TikTok @tu_blog_fiscal, al mostrar el post-it que un transportista dejó pegado en su vivienda. En él, le avisaba de que tenía “dos paquetes de Amazon en el tercero”. Hasta aquí, algo aparentemente cotidiano. Pero para el especialista, lo que hay detrás es una infracción muy seria.

Porque él no estaba en casa cuando llegaron los paquetes. Y, según explica, aunque había elegido que la entrega se realizara al día siguiente, el repartidor los dejó en manos de un vecino sin su permiso. Un detalle que convierte un gesto cotidiano en un riesgo legal enorme.

El consentimiento expreso: la frontera que muchos transportistas siguen cruzando

“Si yo ahora mismo cojo y esto lo denuncio ante la Agencia Española de Protección de Datos, en este caso contra Correos Express, que es el transportista, se les cae el pelo por vulneración de derecho en materia de protección de datos.” Con esta afirmación directa, López Martínez abre un debate que afecta a miles de repartos diarios en España.

El asesor recuerda que los transportistas no pueden dejar un paquete a un vecino, a un comercio de la planta baja o a cualquier otra persona “si no hay autorización expresa por mi parte”. Lo dice de forma contundente: “No pueden dejárselo ni al vecino, ni al establecimiento que hay abajo, ni a nadie.”

La normativa es clara: si el destinatario no está en casa y no ha autorizado otro tipo de entrega, el paquete debe volver a la sede del transportista o debe programarse un nuevo intento, dependiendo del servicio contratado.

Por qué dejar un paquete al vecino vulnera la Ley de Protección de Datos

La clave está en la información que aparece en la etiqueta. “En los datos del paquete está mi nombre, dirección, es decir, sólo falta que aparezca mi DNI.” Esa simple exposición de datos personales a un tercero hace que la acción del repartidor se convierta en una infracción grave de la normativa de protección de datos.

El asesor explica que en los últimos años la Agencia Española de Protección de Datos ha endurecido las sanciones, sobre todo cuando alguien accede sin autorización a datos sensibles o vinculados a la identidad de una persona. Y aquí ocurre precisamente eso: se entrega un paquete a un tercero que no tiene derecho a recibirlo.

De ahí que López Martínez hable de consecuencias muy elevadas: “Multa de 140.000 euros, por ejemplo en este caso.”

Un gesto cotidiano que no debería normalizarse

El vídeo denuncia una práctica que muchos ven como una “ayuda” o un favor entre vecinos, pero que jurídicamente es un problema serio. Algunos transportistas optan por dejar los paquetes a la primera persona disponible para agilizar la ruta, mientras que muchos destinatarios creen que no pasa nada. Sin embargo, el asesor recuerda que lo que se vulnera no es la logística, sino un derecho fundamental.

Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, habla sobre nuestra privacidad en la red con INFORMACION / Jose Navarro

“Así que cuidado a los transportistas que le dejan el paquete al vecino, al establecimiento de abajo, porque el destinatario no se encuentra en su vivienda”, advierte. Y añade un recordatorio clave: “Todo lo que está relacionado con materia de protección de datos es súper sensible y de ahí sanciones, multas que son súper elevadas.”

La importancia de conocer tus derechos como destinatario

Más allá del caso concreto, el mensaje de López Martínez apunta a la necesidad de que los consumidores sepan qué pueden exigir y qué no. Si no has dado consentimiento expreso, tu paquete no puede entregarse a otra persona. Si se hace, puede denunciarse. Y si la AEPD detecta vulneración, las sanciones pueden ser muy altas.

En un momento en el que la compraventa online es masiva y las entregas se han multiplicado, entender el marco legal se ha vuelto imprescindible. Un simple post-it en la puerta puede destapar un problema que va mucho más allá de un paquete mal entregado. Porque, como recuerda el propio asesor, en protección de datos “todo es súper sensible” y el precio de ignorarlo puede ser muy alto.