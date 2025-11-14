Laura Lobo, abogada experta en familias: “Cuidado si tu pareja dice que la casa es solo suya”

“Si tu pareja te dice que la casa es suya porque la está pagando él, cuidado porque puede que no sea cierto.” Con esta advertencia tan directa, la abogada especializada en Familia y Herencias, Laura Lobo, abre un tema que genera dudas, tensiones y, en muchos casos, sorpresas cuando llega una separación: quién es realmente propietario de la vivienda familiar cuando se paga durante el matrimonio.

Su explicación va al núcleo del problema: la mayoría de parejas desconoce cómo funciona el régimen de gananciales y cómo afecta a la titularidad de una casa que se va pagando mes a mes con los ingresos del trabajo.

El sueldo dentro del matrimonio: lo que muchos no saben

Lobo lo deja claro desde el principio: “Si estás casado en gananciales, el sueldo o los rendimientos del trabajo tienen carácter ganancial.” Esto significa que el dinero que entra en casa procedente del trabajo de cualquiera de los dos no pertenece solo a quien lo cobra. En gananciales, ese ingreso pasa a formar parte de un patrimonio común, aunque la cuenta bancaria esté a nombre de uno solo.

Ese detalle cambia por completo la interpretación habitual de “yo la pago, así que la casa es mía”, una frase que la abogada escucha con frecuencia y que, según explica, no se sostiene jurídicamente en muchos casos.

Hipoteca, ingresos gananciales y derecho al reembolso

La abogada añade un matiz clave que suele sorprender: “Si se está pagando una casa con dinero ganancial, la sociedad de gananciales tiene derecho al reembolso.” Este derecho implica que, aunque la vivienda figure únicamente a nombre de uno de los cónyuges, la parte común del matrimonio puede exigir recuperar lo invertido si el inmueble se considera privativo.

En la práctica, esto significa que:

Una casa inscrita a nombre de una persona no necesariamente es solo suya.

Lo importante no es solo quién figura en la escritura, sino con qué dinero se pagan las cuotas.

Si hay dinero ganancial aportado, ese rastro económico genera derechos.

Es un matiz fundamental cuando llega el momento de liquidar el régimen económico o negociar una separación.

La vivienda familiar: una propiedad que puede tener dos naturalezas

El análisis de Lobo va un paso más allá al hablar directamente de la casa donde vive la pareja. “En el caso de que se trate de la vivienda familiar, en parte será privativa y en parte será ganancial.” Esta combinación es típica cuando alguien compró la vivienda antes del matrimonio y, después de casarse, las cuotas se siguen pagando con dinero ganancial.

En esos casos:

La parte pagada antes del matrimonio permanece como privativa.

La parte abonada después con ingresos del matrimonio pasa a tener carácter ganancial.

La abogada insiste en que esta mezcla no se puede ignorar, porque determina cómo se reparte la vivienda y qué compensaciones corresponden en caso de ruptura.

Más que un asunto económico: una cuestión de equilibrio dentro de la pareja

La frase que dispara la alerta en el mensaje de Lobo no es casual. “Si tu pareja te dice que la casa es suya porque la está pagando él, cuidado porque puede que no sea cierto” no es solo un aviso jurídico: también refleja un problema emocional y de poder frecuente en las relaciones.

Muchas personas aceptan esa afirmación sin cuestionarla, especialmente cuando no figuran en la escritura o no aportan ingresos directos a la hipoteca. La abogada quiere desmontar esa idea y explicar que la ley reconoce derechos aunque uno no aparezca como titular ni pague desde su cuenta personal.

¿Estas pensando en comprar? Un experto calcula cuánto dinero necesitas para una hipoteca / Eva Abril

Informarse a tiempo evita conflictos

Aunque en su vídeo solo ofrece los conceptos esenciales, lo que plantea Lobo es una llamada a la prevención. Comprender cómo funciona el régimen de gananciales, cómo se configura la propiedad de la vivienda familiar y qué implica pagar un bien con dinero común es una forma de protegerse antes de que aparezcan los problemas.

Su conclusión es clara: la titularidad real de una casa no siempre coincide con lo que pone en la escritura, y el dinero con el que se paga una hipoteca puede cambiarlo todo. Por eso es tan importante conocer estos matices legales antes de tomar decisiones que, en una ruptura, pueden tener un impacto decisivo.