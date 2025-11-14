Qué es el método Kakebo: un truco centenario japonés para ahorrar

Se traduce literalmente como "libro de cuentas del hogar" y fue creado en 1904 por Hani Motoko, considerada la primera periodista japonesa con el fin de facilitar a sus lectoras el llevar las cuentas del hogar y ayudarlas, también, a controlar sus finanzas personales. La filosofía del conocido como mejor método para ahorrar del mundo es sencilla: si lo escribes, lo controlas y si lo visualizas, gastas mejor. El método Kabebo (家計簿) ha sobrevivido un siglo y se ha expandido internacionalmente por su efectividad a la hora de ayudar a controlar las finanzas.

Método Kabebo: en qué consiste

Para seguir bien este método debs registrar absolutamente todo lo que gastas cada mes. El proceso tiene cuatro preguntas clave:

¿Cuánto dinero tengo? : aquí apuntarás tus ingresos mensuales.

: aquí apuntarás tus ingresos mensuales. ¿Cuánto necesito para vivir? : tus gastos fijos (hipoteca o alquiler, comida, facturas)

: tus gastos fijos (hipoteca o alquiler, comida, facturas) ¿Cuánto quiero ahorrar? : apunta una cifra realista del dinero que quieres guardar?

: apunta una cifra realista del dinero que quieres guardar? ¿Cuánto estoy gastando realmente?: registra diariamente tus gastos.

Estos cuatro pasos harán que seas consciente de a dónde va a parar tu dinero y, también, de si te estás marcando metas de ahorro realistas según tus ingresos y gastos fijos. Todo esto se organiza a través de cuatro categorías clave en la que se distingue la supervivencia (alquiler, comida, transporte, medicinas...); ocio y caprichos (restaurantes, cafés, antojos...); cultura (libros, cine, cursos, estudios...) y extras (improvistos, regalos, reparaciones...).

A través de estas categorías descubrirías fácilmente por qué costura se te está yendo el dinero sin que te des cuenta. La clave de todo ello: escribirlo en papel. Escribir en papel activa la memoria, favorece la reflexión y hace que, en definitiva, seas más consciente de tus hábitos (tanto los buenos, como los malos...). Todo ello hace que realizar el método kabebo en papel lo haga mucho más efectivo que en una app.

Este método sigue vigente hoy en día por su efectividad y su sencillez. Llevar uno te obliga a mirar tus gastos de frente, ver de forma clara qué puedes recortar sin sufrir y, con ello, aumentar y hacer más efectiva tu capacidad de ahorro según tus ingresos. No en vano, el método Kabebo lleva más de 100 años funcionando en miles de casas.