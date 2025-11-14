El Congreso pide eliminar las penalizaciones a los trabajadores con jubilación anticipada y 40 años cotizados
La propuesta de Podemos ha sido respaldada por todos los grupos políticos salvo PP y Vox que se han abstenido en la votación
Europa Press
Todos los partidos del Congreso, salvo PP y Vox que se han abstenido, han aprobado una propuesta de Podemos para pedir al Gobierno que realice las reformas legislativas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores a las personas que hayan cotizado durante 40 años en su jubilación actual o cuando accedan a la misma y así no penalizarles en la pensión que les corresponde recibir.
La propuesta, que no tiene carácter legislativo, ha sido respaldada por los partidos del Gobierno y por ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, y el exministro socialista José Luis Ábalos. Se trata de una moción consecuencia de una interpelación urgente que Podemos dirigió a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la sesión plenaria de la semana pasada.
En la actualidad las personas que tienen cotizados más de cuarenta años pero que no han llegado a la edad ordinaria de jubilación, si se jubilan, tienen que acogerse a coeficientes reductores que reducen la cantidad de su pensión, algo que el partido de Irene Montero ve como una "discriminación".
La ministra Elma Saiz dijo en su interpelación que la normativa vigente y en concreto la reforma del sistema de pensiones que se viene realizando desde la pasada legislatura ya contempla medidas suficientes al respecto.
Complementos para estas pensiones
En concreto, Saiz dijo que en el decreto de 2021 para fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones se incluyó un complemento económico para las personas que hubiesen accedido a la jubilación de forma anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021 en determinados supuestos de largos periodos de cotización y, en su caso, baja cuantía.
Para acceder a ese complemento, la persona beneficiaria tenía que acreditar al menos 45 años y seis meses de cotización, o bien, si la cuantía de su pensión es inferior a 900 euros el 1 de enero de 2022, al menos 40 años de cotización. La ministra dijo que hasta la fecha se han reconocido 104.000 complementos.
Las explicaciones de la ministra no sirven a Podemos, que asegura que hay más de 900.000 personas perjudicadas por la penalización en las prejubilaciones. Por ello, forzó una votación para que el PSOE se retrate y aclarase su posición y finalmente ha dicho que está a favor de modificar la ley a favor de ese colectivo.
