El método del millonario Harv Eker para recuperarte tras estar en la ruina

Llegan las Navidades y los Reyes. Llegamos a final de año y no hay peor época del año para intentar ahorrar. De hecho seguro que es la época del año en la que más gastas y seguro que ese dinero que tenías guardado para "imprevistos" o simplemente para llegar a fin de mes está más que comprometido.

Pero no todo está perdido. Si necesitas una ayuda extra puedes usar un método o truco que te ayude a organizar tus finanzas con un poco más de claridad. En este artículo te hablábamos del método japonés de ahorro Kakebo. Ya sabemos que los japoneses son metódicos y ordenados y para el ahorro no iban a ser menos.

Pero en este artículo te vamos a hablar de otro método: el método de Harv Eker. ¿Quién es T. Harv Eker? Pues es un millonario canadiense que se hizo rico con una empresa de fitness. Amasó una fortuna con su cadena de tiendas pero debido a su mala gestión la perdió en pocos años.

Con el paso de tiempo ha formulado una técnica de ahorro que se ha hecho muy conocida y es la que lleva su nombre. Ahora se dedica a dar seminarios con contenidos motivacionales y ha escrito un libro muy conocido en Estados Unidos: ‘Los secretos de una mente millonaria’, donde habla de cómo nos relacionamos con el dinero y la relación que establecemos con él.

El método de ahorro Harv Eker

Pues bien, si quieres poner en práctica en casa este método de ahorro no es muy difícil ya que se basa en porcentajes. En destinar una parte de tu dinero a una cosa concreta y así tenerlo bien organizado.

La parte fundamental, a la que debes dedicar el 50% de todos tus ingresos son tus necesidades básicas: los gastos fijos como la hipoteca o el alquiler, la comida, el transporte, las facturas del agua y de la luz, etc.

Cuando ya tengas todo esto distribuido, el resto debes dividirlo en cinco partes.