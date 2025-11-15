Cómo ahorrar dinero en 2025: los 5 métodos que realmente funcionan para llegar a fin de mes

Muchas veces te habrás preguntado cómo hacer para llenar la hucha y ahorrar un poco de dinero al mes, ya sea por un viaje o compra importante que te hayas propuesto o simplemente para tener un poco más de colchón con el que poder cubrir posibles agujeros.

Lo cierto es que hay varios métodos de ahorro de dinero y dependiendo de la cantidad y el objetivo que te hayas propuesto te puede convenir más uno que otro, aquí te dejamos consejos y formas de ahorrar diferentes que pueden adaptarse a tus necesidades y te ayudarán a evitar gastos innecesarios.

La hucha de las monedas de 2 euros

Puede parecer muy simple, pero este método funciona de verdad: se trata de tener apartada una hucha en la que debes depositar toda moneda de 2 euros que llegue a tus manos cuando te den el cambio de una compra, te devuelvan dinero... de esta forma te debes imponer la "norma" de que no puedes gastar esas monedas, sino guardarlas. A final de año puedes llegar a acumular una suma importante que puede servirte de colchón para hacer más ligera la cuesta de enero.

Se trata de ahorrar un euro el primer día, dos euros el segundo, tres el tercero… y así de forma sucesiva. Si logras llevar a cabo este truco para ahorrar, a final de mes lograrás ahorrar un total de 465 euros. Se trata de ir incrementando el ahorro conforme el mes avanza, por lo que en este método deberás tener en cuenta a principio de mes el objetivo de ahorro para no hacer gastos que puedan romper la racha de ahorro a final de mes, lo que también te ayudará a controlar en gastos y a anticiparlos.

La asesora financiera estadounidense Michelle Singletary propuso este duro método que es, no obstante, uno de los más efectivos para no hacer gastos. Supone dedicar un máximo de 21 días sin hacer ningún gasto que no tenga que ver con alimentación, gasolina, alquiler/hipoteca… nada que no implique la supervivencia del día a día.

Siempre que escribimos la lista de la compra hacemos un recorrido mental por las cosas que nos apetecen, las que queremos y los productos de primera necesidad que faltan en casa. Sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar en los que ya tenemos y si estos nos pueden valer para sustituir aquellos que deseamos y no realizar un gasto. Con el método de la lista de la compra inversa tendremos que escribir los que ya tenemos, generando un listado de artículos que utilizamos día a día y que, de verdad, no pueden faltar. De esta forma, si estos últimos artículos imprescindibles faltasen, sí deberían ser añadidos a la lista de la compra “definitiva”.

Este método de ahorro se basa en porcentajes, y, aunque lo ajustados de los ingresos de muchas familias lo hacen un truco para ahorrar muy difícil de cumplir escrupulosamente, merece la pena tenerlo en cuenta, intentarlo y, hasta incluso, reajustarlo a nuestras posibilidades reales. Se trata de un método de ahorro en el que el 50% del dinero se dedica a los gastos de primera necesidad, el 20% al ahorro y el 30% a gastos personales como ocio, viajes, cursos...