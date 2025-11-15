Los españoles “pasan” de la jubilación: sólo el 18 % ahorra para cuando se retire

¿Ahorran los españoles para la jubilación? ¿Es necesario tener un remanente para cuando llegue el deseado retiro? La respuesta es no. Según el estudio elaborado por Nationale-Nederlanden ‘Longevidad: ¿estamos preparados para una vida feliz, larga y saludable?’, el 82 % de los españoles no ahorra lo suficiente para la jubilación. El 18 % restante sí destina la cantidad necesaria al mes.

Además, el informe destaca que sólo el 22 % tiene claro cuánto dinero necesita ahorrar para mantener un nivel de vida cómodo en la jubilación. Esto se puede explicar teniendo en cuenta que el 66 % de los encuestados tiene una visión optimista sobre su jubilación y que el 70 % de los mayores de 45 años lo percibe como el inicio de una nueva etapa de libertad y bienestar.

Igualmente, solo el 45% cree que tendrá recursos suficientes si alcanza los 100 años, lo que pone de manifiesto "una falta de previsión ante la creciente esperanza de vida", dice el estudio.

Edad para empezar a ahorrar

El estudio también indica que la seguridad financiera en España sigue siendo "frágil", ya que solo el 50 % de los encuestados podría mantenerse con sus ahorros durante al menos tres meses en caso de imprevistos y apenas un 23% se siente preparado para afrontar gastos inesperados significativos.

Como resultado, el Índice de Bienestar Financiero en España se sitúa en 4,4 sobre 10, por debajo de la media mundial de 4,7, algo que refleja "la persistencia del estrés económico en la población".

Además, el informe pone de relieve que la falta de diversificación en la inversión "agrava" dicha situación. "Aunque la propiedad inmobiliaria es elevada, sólo el 36 % de los españoles cuenta con planes financieros personales y apenas el 20 % participa en planes de pensiones complementarios, lo que limita sus opciones de seguridad económica a futuro", recalcan desde Nationale-Nederlanden.

La compañía indica que la edad media para empezar a ahorrar de cara a la jubilación es de 37 años. A su vez, subraya que la falta de conocimientos sólidos en materia de finanzas --afirmada por solo el 22% de los encuestados-- refuerza la "necesidad" de impulsar la educación financiera.

¿Jubilación “satisfactoria”?

Por otro lado, el informe revela que existe una "estrecha relación" entre estabilidad económica, educación financiera y expectativas sobre la jubilación.

"Cuanto más preparados se sienten los españoles para afrontar una vida larga, más optimismo muestran hacia esta etapa, lo que pone de relieve el impacto psicológico de la seguridad financiera en la jubilación", ha remarcado la aseguradora.

En este sentido, el 58 % de los encuestados considera que está preparado para una vida longeva y el 68 % cree que su jubilación se ajustará a sus expectativas.

Más allá de los aspectos financieros, el 86 % confía en su capacidad para influir en su propio envejecimiento. Entre los factores "clave" para una jubilación "satisfactoria", sobresalen la salud física (67 %), la estabilidad financiera (66 %), el bienestar mental (64 %) y la autonomía (62 %).

Seguridad en las finanzas

El Índice de Bienestar Mental en España se sitúa en 7,1 sobre 10, reflejando un alto grado de satisfacción, impulsado principalmente por el bienestar emocional (49%) y el apoyo social (48%).

Sin embargo, el análisis destaca que la incertidumbre económica "sigue pesando", puesto que solo el 26 % de los españoles encuestados siente seguridad en sus finanzas y el 34 % en su estabilidad económica futura.

"La falta de planificación y ahorro sigue siendo un obstáculo para garantizar una estabilidad económica duradera. En este contexto, la educación financiera, la diversificación de inversiones y el desarrollo de estrategias de ahorro más eficaces serán claves para asegurar una longevidad sostenible y de calidad", ha sostenido la compañía.