Angie, coach de ahorro: "Tu sueldo puede rendir más de lo que crees"

Ahorrar con un sueldo de 1.300 euros no solo es posible, sino que puede ser sencillo si se aplica un sistema claro. Así lo asegura Angie, coach de ahorro personal, quien defiende el uso de un método eficaz para tener un control real del dinero y empezar a generar hábitos financieros saludables.

Este método divide los ingresos mensuales en tres categorías principales, por eso se llama 70/20/10: el 70% se destina a gastos básicos, el 20% a estilo de vida (ocio, suscripciones, pequeños caprichos) y el 10% restante a ahorro o inversión. Una fórmula práctica que te permite tener orden sin sentir que estás todo el día contando céntimos.

Cómo aplicar el método con 1.300€ al mes

Con un salario de 1.300 euros netos, la distribución quedaría de la siguiente forma:

910€ para necesidades básicas : aquí entran el alquiler o hipoteca, suministros del hogar, comida, transporte y también posibles deudas.

: aquí entran el alquiler o hipoteca, suministros del hogar, comida, transporte y también posibles deudas. 260€ para estilo de vida : gastos personales como salir a cenar, comprar ropa, entretenimiento, regalos, etc.

: gastos personales como salir a cenar, comprar ropa, entretenimiento, regalos, etc. 130€ para ahorro o inversión: este monto se puede guardar en una cuenta separada o utilizar para objetivos financieros concretos, como un fondo de emergencia.

Angie insiste en que las deudas, como préstamos o pagos con tarjeta, deben considerarse dentro del 70% destinado a necesidades, algo que diferencia al método 70/20/10 del popular 50/30/20, en el que las deudas van dentro del bloque de ahorro e inversión. “No se trata de que uno sea mejor que otro, sino de que encuentres el que encaje con tu estilo de vida”, explica.

¿Qué pasa si tus gastos superan el 70%?

Una de las dudas más comunes al empezar a aplicar este método es qué hacer si los gastos fijos superan el 70% del sueldo. En ese caso, Angie recomienda revisar en qué se está gastando más de la cuenta. También propone negociar facturas, buscar alternativas más económicas o cambiar ciertos hábitos, como cocinar más en casa o usar transporte público.

Una estrategia flexible y personalizable

Aunque este método propone porcentajes fijos, la experta recuerda que no se trata de reglas estrictas, sino de una guía adaptable. Cada persona puede ajustar los porcentajes según su situación: si no tiene deudas, puede dedicar más al ahorro; si tiene hijos, quizá aumente la parte destinada a necesidades.