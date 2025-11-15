Caso insólito en la Seguridad Social: se jubiló a los 56 años con más de 2.000 euros de pensión
Se trata de una situación en la que el organismo tubo que rectificar ante los Tribunales
Ramón Baylos
Existen ciertas situaciones en las que la Seguridad Social deniega ciertas pensiones y, más tarde, el organismo se ve obligado a rectificar ante los Tribunales.
Ese mismo es el caso de una mujer que se ha hecho muy viral a raíz de las condiciones en las que se ha producido: ha conseguido jubilarse a los 56 años con más de 2.000 euros de pensión.
En este sentido, estaríamos hablando de una mujer que habría solicitado la jubilación anticipada a causa de un 68% de discapacidad a causa de una condición auditiva que mantuvo desde su misma infancia.
El problema está en que la Seguridad Social denegó su solicitud al constatar que dicha discapacidad fue reconocida en 2005 y, por tanto, no cumplía con la edad mínima de jubilación como para recibirla de forma anticipada.
Evidentemente, la mujer recurrió ante los Juzgados de Vitora-Gasteiz, los cuales han terminado fallando a su favor por razones evidentes: si su discapacidad era de nacimiento y no surgió en el año 2005, cumplía de sobra con los requisitos establecidos por la Seguridad Social.
De esta manera, la mujer, de nombre Gracia, ha conseguido prejubilarse a los 56 años recibiendo el 100% de la pensión, la cual consta de 2.070 euros percibidos de manera mensual.
Por tanto, estamos ante uno de esos casos donde la Seguridad Social no ha tenido la razón, según la justicia, lo cual ha animaría a muchos usuarios a recurrir sus respectivas sentencias.
Por lo demás, hay que tener en cuenta que esta situación surgió como un descuido del organismo al no calcular bien los coeficientes reductores y podría haber más casos similares a punto de salir a la luz.
