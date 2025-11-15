Estudiar oposiciones por libre: claves para hacerlo con éxito según Rafa Montes

Preparar unas oposiciones desde casa es una opción cada vez más común entre los aspirantes al empleo público. Sin embargo, hacerlo de forma autónoma requiere una estrategia clara y mucho compromiso personal. Rafa Montes, preparador con años de experiencia, ha compartido los pasos fundamentales para encarar este desafío con garantías, destacando la importancia de la planificación, los materiales adecuados y la constancia.

En España, miles de personas se presentan cada año a convocatorias de empleo público. Según el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en 2025 se han ofertado más de 40.000 plazas en diferentes organismos. Esta alta demanda ha llevado a muchos opositores a buscar métodos de estudio más accesibles, evitando el coste de academias.

El temario, la base de todo

Uno de los aspectos fundamentales que destaca Montes es la elección del temario. Asegura que debe estar actualizado, bien redactado y ser fácil de comprender.

Además, aconseja no dejarse llevar por materiales gratuitos de baja calidad o desfasados.

Constancia y planificación: el motor del éxito

Montes remarca que el estudio por libre exige una disciplina férrea. Recalca que hacer pruebas tipo test con regularidad permite entrenar bajo presión y detectar fallos a tiempo. Otro de los desafíos del estudio individual es el aislamiento. Al no contar con compañeros o profesores, los opositores pueden sentirse solos o dudar sobre su nivel de preparación.

¿Solo o con ayuda? El valor de un buen preparador

Aunque Montes defiende que es posible aprobar una oposición sin apoyo externo, recomienda buscar ayuda profesional si se cuenta con recursosTambién menciona la existencia de comunidades online y grupos de estudio, donde los opositores comparten consejos, dudas y materiales. Estas redes pueden aportar el apoyo emocional y técnico que falta al estudiar solo.