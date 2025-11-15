Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Elías, empresario multimillonario, sobre la inmigración: "El que sea un cabr*n, empaquetadito y a su casa"

El dueño de la empresa La Sirena expresa su sentir respecto a uno de los temas más candentes de la sociedad

El empresario, José Elías, aconseja sobre cómo invertir para tener rentabilidad / Eva Abril

INFORMACIÓN

El empresario multimillonario José Elías, propietario de la cadena de congelados La Sirena y una de las figuras mediáticas del sector empresarial catalán, ha vuelto a encender el debate en redes sociales tras publicar un extenso mensaje en X. En él, critica duramente el actual sistema migratorio español y defiende la necesidad de atraer mano de obra extranjera.

En su publicación, Elías denuncia la incoherencia que, a su juicio, caracteriza al modelo de acogida en España. “Falta gente para trabajos que nadie aquí quiere, como el campo. Pero dejamos entrar a personas y no les damos permiso de trabajo”, afirma.

El empresario cuestiona que se permita la entrada de migrantes sin otorgarles una vía legal para ganarse la vida: “Si dejas entrar a un tío aquí, pero no le das permiso de trabajo… ¿qué quieres que haga? ¿que viva del aire? Pues tendrá que delinquir o trabajar en negro”. Además compara el sistema español con el de Estados Unidos, donde, según él, se concede un permiso de trabajo provisional a quienes entran de manera irregular.

Elías propone un modelo similar para España: “Aquí yo haría algo parecido: si vienes, vienes a trabajar”. Elías también carga contra quienes se dedican a actividades delictivas: “Veo gente que viene a hacer de carterista, los detienen una y otra vez, y aquí no pasa nada. Es una fiesta”. Y remata con una de las frases más comentadas del mensaje: “El que sea un cabr*n, empaquetadito y a su casa”.

El empresario recalca su defensa de la inmigración como elemento positivo para el país: “Yo estoy encantado de que la gente venga a mejorar su vida. Y también la de todos nosotros. Pero hay que hacerlo con cabeza y con un sistema que funcione”.

El mensaje, con cerca de medio millón de reacciones en X, ha generado reacciones entre quienes respaldan su visión y quienes critican la simplificación del fenómeno migratorio y el enfoque que plantea.

