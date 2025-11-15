José Elías, experto en economía, opina sobre las pensiones: "Los abuelos del futuro compartirán piso"

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros.

Numerosos jóvenes aspiran a seguir sus pasos. Por esta razón, el presidente de Audax Renovables suele participar con frecuencia en tertulias televisivas y también se ha consolidado como un ‘coach’ empresarial. Además, sus comentarios personales en X, antes conocida como Twitter, provocan un gran debate dentro de la sociedad española.

Una de las últimas opiniones del empresario que compartió fue sobre la gestión de las pensiones en España, ya que aseguró que "no van a dar para más", y tiene claro que "los abuelos del futuro compartirán piso".

El dueño de La Sirena comentó que "llevamos años hablando de cowoeking y coliving como si fuera una moda guay", algo que no entiende. Además, expuso que "a mí no me preocupa que los jóvenes compartan piso, pero sí la gente de 50 años que vive de alquiler".

El economista se sinceró al decir que conoce a personas de 50 años que pagan 1.000 euros de alquiler: "Van hasta el cuello y no han ahorrado nada en su vida".

"Qué va a pasar cuando se jubilen?", se cuestionó, aunque no tiene dudas: "Les vendrá una pensión de 800 euros y no podrán pagar el alquiler. Y ahí es cuando tendrán que hacer coliving con otros abuelos". Aparte, dejó claro que habrá menos personas que paguen pensiones y más que las cobren.

El principal motivo es que la gente vive más y la pirámide demográfica está invertida. Un problema que llega a la política, pero que no quieren ver, hasta la fecha: "La realidad es que llegará un momento en que no tendrán huevos a pagar las pensiones".

"A este país se le vendió la moto de que estar de alquiler estaba guay. Y sí, lo está si tienes la vida solucionada. Si eres pobre como una rata, tienes que comprar", reflexionó.