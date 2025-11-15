El reto de los 21 días para ahorrar y conseguir dinero para tus vacaciones de Navidad

Comienza el año y la cuesta de enero cada año es más evidente, especialmente este año con una inflación por las nubes, por ello es más que necesario dejar reposar la tarjeta y ahorrar dinero para poder seguir a flote hasta final de mes.

La cantidad de gastos es muy elevada debido a regalos, comidas, viajes, test de covid, calefacción y un largo etcétera conocido por todo el mundo. Por ello, si te has planteado ahorrar algo de dinero, aquí te traemos el método de los 21 días, una receta algo extrema, pero que puede servir para cambiar el rumbo de los gastos y aprender nuevos hábitos.

21 días de ayuno financiero

Este método propuesto por la asesora financiera estadounidense Michelle Singletary, es si duda uno de los métodos más duros que existen pero más efectivos para ahorrar. El método consiste en abrocharse el cinturón al máximo durante 21 días en los cuales no se podrá hacer ningún gasto que no sea para la propia supervivencia como alquiler/hipoteca, alimentación o gasolina, y ni eso.

Durante estas tres semanas deberemos de ser muy estrictos con los gastos que se hagan y además se ha de pagar todo en efectivo y nada en tarjeta, lo cual será útil para llevar un mejor control de las finanzas personales y no malgastar con la tarjeta en el súper comprando más cosas de las previstas.

Otra de las recetas del éxito es llevar un control de los gastos, anotando el dinero que sacas del cajero y en qué te lo estás gastando. Viendo como tus gastos se van reduciendo y no llegas al siguiente mes a cero o números rojos en la cuenta es posiblemente uno de los mejores estímulos para seguir ahorrando y aguantar este método hasta el final.

Para ello, hay que estar muy mentalizado puesto que es una de las recetas más duras que existen, pero tiene resultados muy positivos de cara a lograr una buena salud financiera y tener un mejor control del dinero, algo muy necesario.

Si consigues adaptarte: enhorabuena, tu salud financiera y tu cabeza a la hora de realizar un gasto u otro te ayudará a tomar la mejor decisión para tu bolsillo y para tu futuro. Además que cuando llegue final de mes tendrás suficiente dinero en el bolsillo para no tener problemas futuros de solvencia económica.