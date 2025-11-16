El abogado laboralista Juanma Lorente recuerda que los cursos de formación "si son para tu puesto no es 'tiempo perdido', es tiempo de trabajo efectivo y debe computar"

La formación interna se ha convertido en práctica habitual dentro de muchas empresas, surge una duda que afecta directamente al bolsillo y a los derechos laborales de miles de trabajadores: ¿cuenta como jornada laboral el tiempo dedicado a cursos obligatorios? El abogado laboralista Juanma Lorente ha aclarado esta cuestión en un vídeo, aportando luz y recordando que la ley —y ahora también el Tribunal Supremo— están del lado del trabajador.

Según explica el experto, cuando la formación es imprescindible para desempeñar el puesto —como aprender un nuevo sistema de cobro, una herramienta digital o una actualización técnica— la empresa está obligada a considerar ese tiempo dentro de la jornada, tal como establece el artículo 23.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Lorente subraya que “estos cursos se tienen que hacer durante la jornada laboral, y no pueden obligarte a quedarte más tiempo solo para terminarlos”. Pero si la compañía exige realizarlos fuera del horario, ese tiempo debe abonarse como horas extra o compensarse con descanso equivalente.

El abogado recuerda que este criterio ha sido confirmado recientemente por el Tribunal Supremo, reforzando la obligación de las empresas de retribuir adecuadamente esta formación, independientemente de si se realiza en la propia empresa o en un centro externo.

“Tú haces el curso, pero en la nómina tiene que aparecer como horas extra”, advierte Lorente, quien anima a revisar el convenio colectivo, pues muchos regulan la formación de forma todavía más favorable.

Para el experto, la clave es clara: si es obligatorio, es trabajo. Y si es trabajo, debe pagarse.