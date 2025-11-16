Cómo aplicar el método 50/20/30 para ahorrar cada mes sin complicarte
Te contamos cómo aplicar esta técnica para que acabes el mes con algo de dinero en el bolsillo
El ahorro es uno de los grandes quebraderos de cabeza para la mayoría de españoles y más después de las fiestas de Navidad. A todos nos gusta ver como a final de mes, aunque sea con una irrisoria cantidad, la cuenta corriente sube y no baja. Cada mes es un mundo, lleno de imprevistos en los que generalmente las sorpresas suelen ser negativas. Por ello, conocer algunas técnicas de ahorro, como las de Kakebo o las de las 52 semanas, pueden ayudarnos a lograr ese superávit a final de mes. En esta pieza te hablamos de un nuevo método de ahorro: el de 50/20/30.
El método del 50/20/30
El método para ahorrar tiene su razón de ser en los porcentajes. El 50% se dedica a las necesidades fundamentales, el 20% al ahorro y el 30% a gastos de carácter personal. No obstante, lo ajustado de los ingresos de muchos hogares hará difícil cumplir con esta regla, ya que los gastos del día a día se imponen en la realidad de muchas familias españolas.
Así, el 50% de los ingresos o rentas que se perciban deben destinarse a los aspectos inaplazables: facturas, cuotas de hipotecas o alquiler, la cesta de la compra, transportes, recibos? La previsión es dedicar el 50% de lo que se gana a estos conceptos. Si sobra algo, mucho mejor: debe destinarse a la siguiente partida, la del ahorro.
El 20% de los ingresos deben asignarse al ahorro. De esta manera, se podrán cubrir gastos imprevistos y otros como la reforma de la vivienda, un tratamiento médico o nuevas situaciones familiares. El ahorro debe potenciarse desde edades tempranas, ya que en la adultez costará mucho menos atender debidamente este hábito.
Por último, el 30% de los ingresos se pueden asignar a gastos personales: actividades físicas de ocio, como el gimnasio, viajes, cursos, etc. En Internet y en los teléfonos móviles existen diversas aplicaciones que ayudan a cuantificar estos conceptos y a llevar las cuentas de manera efectiva.
