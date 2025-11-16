Alfonso Muñoz, Funcionario de la Seguridad Social: "Muchos vienen a pedir un carnet que no existe"
La importancia de distinguir entre incapacidad permanente y discapacidad
Desde marzo de 2023, tras la aprobación de la nueva Ley de Empleo, miles de personas han empezado a acudir a las oficinas de la Seguridad Social pidiendo el carnet de pensionista o la tarjeta de discapacidad, pensando que se entregan automáticamente al ser reconocida una incapacidad permanente. Sin embargo, ese documento como tal no existe.
Según aclara Alfonso Muñoz, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social, "muchos vienen a pedir un carnet que no existe". La Seguridad Social únicamente puede emitir una resolución o un certificado de pensión, pero no tiene competencia para entregar carnets o tarjetas de discapacidad.
Incapacidad permanente y discapacidad: no son lo mismo
Aunque la ley ahora asocia directamente la incapacidad permanente con un grado mínimo del 33% de discapacidad, esto no implica que la persona reciba automáticamente el certificado oficial de discapacidad.
- La incapacidad permanente es una situación laboral que impide trabajar y que da derecho a una pensión.
- La discapacidad es una condición legal y social, reconocida por las comunidades autónomas, que da acceso a beneficios y servicios específicos.
Por tanto, aunque la pensión por incapacidad incluya el reconocimiento del 33% de discapacidad, no sustituye el certificado que emite cada comunidad autónoma, necesario para acceder a ayudas, descuentos o servicios específicos.
¿Por qué es importante solicitar la tarjeta oficial de discapacidad?
El certificado que emite la Seguridad Social es válido para demostrar tu pensión y condición, pero no incluye todos los derechos sociales. Solo el documento que entregan los servicios sociales autonómicos te permite acceder a:
- Bonificaciones fiscales
- Descuentos en transporte y cultura
- Ayudas técnicas y económicas
- Programas de empleo protegido
- Atención preferente en servicios sociales
Acudir a los servicios sociales de tu comunidad es el paso más recomendable para obtener este reconocimiento completo.
¿Qué pasa con el carnet de pensionista?
Al igual que ocurre con la tarjeta de discapacidad, no existe un "carnet de pensionista" oficial estatal. Sin embargo, muchas comunidades autónomas sí ofrecen tarjetas específicas para personas mayores de 65 años, sean o no pensionistas.
Estas tarjetas permiten acceder a descuentos en transporte, alojamientos, balnearios, actividades culturales o asistencia sanitaria complementaria, según la normativa de cada región. Para solicitarlas, debes dirigirte a los servicios sociales autonómicos o a los centros de atención a mayores.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social no entrega carnets ni tarjetas, solo acredita tu situación con certificados oficiales. Si recibes una pensión por incapacidad permanente, se te reconoce un grado mínimo de discapacidad, pero para disfrutar de todos los beneficios sociales, es clave solicitar el certificado de discapacidad autonómico.
