Alfonso Muñoz, Funcionario de la Seguridad Social: "¿Es justo penalizar a quien ha trabajado 50 años por querer jubilarse unos meses antes?"

Cada vez son más las personas que, tras una vida entera de trabajo, se plantean si merece la pena seguir cotizando hasta la edad legal de jubilación. Es el caso de un hombre con 50 años cotizados que recientemente acudió a la Seguridad Social para informarse sobre su futura pensión. La sorpresa vino cuando descubrió que, por querer jubilarse unos meses antes, se le aplicaría una penalización, a pesar de haber superado con creces los años mínimos exigidos.

El funcionario, Alfonso Muñoz, lo resume con una reflexión que cada vez resuena más entre los trabajadores veteranos: “¿De verdad es justo penalizar a quien ha trabajado 50 años por querer jubilarse unos meses antes?”

¿Cómo se calcula la pensión y qué se exige en 2025?

Para 2025, la legislación marca dos condiciones clave para acceder a la pensión de jubilación:

Para jubilarse a los 65 años sin penalización, necesitas haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si has cotizado menos, tendrás que esperar hasta los 66 años y 6 meses o asumir una reducción en tu pensión si decides adelantarla.

Además, para cobrar el 100% de la base reguladora, se exigen 36 años y medio cotizados. Esto significa que alguien con 39, 45 o incluso 50 años cotizados cumple con todos los requisitos, pero si quiere jubilarse antes de la edad marcada, se le penaliza igual que a quien apenas alcanza el mínimo.

Premiar una larga vida laboral

La ley actual no contempla ventajas adicionales por haber trabajado mucho más allá de lo exigido. Mientras que en algunos sectores, como los mineros o los cuerpos de seguridad, sí existe la posibilidad de jubilarse antes sin penalización, los trabajadores del régimen general no cuentan con esa opción, aunque hayan comenzado a trabajar con apenas 16 o 18 años.

Esto plantea una cuestión cada vez más debatida: ¿No debería la edad de jubilación ajustarse también en función de los años cotizados? Si se premia la antigüedad en otros ámbitos, ¿por qué no ocurre lo mismo con quienes llevan toda una vida contribuyendo al sistema?