Los autónomos en pie de guerra contra Pedro Sánchez: estas son las mejoras que exigen

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, reclamó este miércoles que es el momento de abordar la recomendación cuarta del Pacto de Toledo para equiparar la protección social de los autónomos a la de los asalariados, en lo que respecta al subsidio para mayores de 52 años, el cese de actividad y el permiso de lactancia.

En un diálogo organizado por Madrid Foro Empresarial, Amor insistió en que el subsidio para mayores de 52 años es un derecho "que no se les está concediendo" a los autónomos, a pesar de tratarse de "una ayuda asistencial".

El presidente de ATA avisó al Gobierno de que no existe ningún "argumento veraz" para oponerse a esta prestación ni para no dar a los autónomos "los mismos derechos que a un desempleado".

Además, adelantó que ATA no firmará ningún acuerdo con el actual Ejecutivo ni con el siguiente, "sea del signo que sea", si no atiende a esta reivindicación.

Cuotas de autónomos para 2026

En lo que respecta a las cuotas para 2026, Amor instó a la Seguridad Social a "solucionar primero los problemas de 2023" y a "hacer proyecciones", ya que, a juicio de ATA, el Gobierno no está cumpliendo con esa parte y, además, ha habido errores, como en el caso de la pluriactividad.

"No tenemos ni idea de las proyecciones para 2024 y 2025, ni de cómo va a ir la recaudación. Nosotros sí lo hemos hecho. Hemos hecho nuestras cuentas, pero la Seguridad Social no nos ha dado esas proyecciones", expuso.

Amor también se pronunció en este diálogo sobre el absentismo laboral, la segunda preocupación de los autónomos después de la implementación de Verifactu, según lo que le transmiten los trabajadores por cuenta propia con los que habla.

El presidente de ATA denunció que el Gobierno hable de este problema ni lo atienda, a pesar de que "de cada 1.000 trabajadores autónomos, se da de baja uno (por incapacidad temporal), mientras que de cada 1.000 asalariados, 4,23 y subiendo".

"33.000 millones de euros entre lo que pagan las empresas y el coste de la Seguridad Social. De esto no hablamos, pero se ha convertido en el cuarto coste para el Estado", recalcó.

Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Por otro lado, Amor habló sobre las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que debe incrementarse "para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo", aunque a su juicio esas revalorizaciones van descompasadas de los beneficios de las empresas.

El presidente de ATA se enfocó, en concreto, en el caso de las familias, ya que "donde más daño ha hecho el SMI es en el régimen del hogar". "Si las empresas no han podido adaptarse, los hogares tampoco. No quiere decir que hayan despedido a las empleadas de hogar, sino que han pasado a la economía sumergida", apuntó.

Además, alertó de que con las medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo para impulsar la prevención de los riesgos laborales en el empleo doméstico, se abrirá la puerta "a que haya menos empleadas registradas".