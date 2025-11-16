Pedro Sánchez rebate a los autónomos: “Más de la mitad paga cuotas un 26 % inferiores a las de 2018”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta semana en el Congreso de los Diputados y ha contestado a una pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Vox Santiago Abascal afirmando que “un 55 % de los autónomos paga cuotas a la Seguridad Social un 26 % inferiores a las que pagaba en 2018”.

Sánchez ha señalado que dos de cada tres autónomos reportan un aumento de facturación en 2025 respecto a 2024 y un 70 % confía en cerrar el año con mejores resultados que el pasado. Asimismo, en una nota de prensa de la Moncloa, ha recordado que el rendimiento de la actividad económica de los empresarios individuales ha aumentado un 31% desde el año 2018, lo que supone 15 puntos porcentuales por encima de la inflación en dicho periodo.

El presidente también ha trasladado que el número de afiliados a la Seguridad Social como trabajadores autónomos ha aumentado en un 5,4%.

Cuotas de los autónomos

Respecto a la cuantía de las cuotas que tienen que pagar estos trabajadores al Régimen General de Trabajadores Autónomos, el presidente ha argumentado que el cambio introducido en la reforma del año 2022 para acercar sus cotizaciones a sus ingresos reales fue una demanda histórica del colectivo y contó con el voto favorable del principal partido de la oposición, de la patronal y de los sindicatos.