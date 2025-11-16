Buenas noticias: si vendiste tu casa y cancelaste la hipoteca, según la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía, podrías recuperar dinero del IRPF
La resolución del 20 de octubre abre la puerta a miles de contribuyentes que compraron su vivienda antes de 2013 a recuperar lo pagado de más
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dado un importante varapalo a Hacienda y un respiro a muchos contribuyentes que adquirieron su vivienda habitual antes de 2013. La notaria Buendía ha explicado, en su perfil de TikTok, que la nueva resolución del 20 de octubre reconoce el derecho a deducir en el IRPF la cancelación de la hipoteca realizada con el dinero obtenido tras vender la vivienda, algo que la Agencia Tributaria venía negando sistemáticamente.
Hasta ahora, Hacienda no permitía incluir en la base de la deducción por vivienda habitual la amortización pendiente que se abonaba con parte del precio de venta. Sin embargo, el TEAC ha corregido este criterio, beneficiando a quienes podían aplicarse la deducción por vivienda habitual por haber comprado su vivienda antes del 1 de enero de 2013, fecha en que esta ventaja fiscal quedó suprimida para nuevas adquisiciones.
La resolución aclara además que da igual si la cancelación de la hipoteca se produjo años después de la venta. Incluso si el contribuyente amortizó la deuda pendiente en 2025, podrá incluir esa cantidad en la base de deducción correspondiente al año en que se efectuó la venta del inmueble.
Así podrás reclamar la devolución del IRPF
Pero la noticia va más allá: también podrán beneficiarse quienes realizaron la cancelación de la hipoteca en los últimos cuatro años, es decir, desde 2021, pudiendo solicitar la devolución de lo pagado de más en el IRPF.
Para reclamar, según explica la notaria Buendía, bastará con presentar:
- Una declaración rectificativa del IRPF del ejercicio correspondiente.
- La escritura de cancelación de la hipoteca, que acredite que el pago se realizó con fondos procedentes de la venta.
La resolución del TEAC abre así la puerta a miles de contribuyentes que podrán recuperar cantidades indebidamente pagadas y que, hasta ahora, habían visto cómo Hacienda rechazaba este tipo de deducciones.
