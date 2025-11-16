Cinco formas sencillas de ahorrar dinero y llegar tranquilo a fin de mes

Día 25 y tu cuenta ya está al descubierto. Apenas te quedan un par de días para que te ingresen la nómina y solo cuentas con el dinero en efectivo que guardas en la cartera.

Es en ese momento cuando comienzas a echar cuentas y a analizar en qué has podido emplear el dinero más allá de los gastos fijos. Pese a que en un principio las cuentas no cuadren, poco a poco empiezas a hacer memoria y te has dado cuenta de que has gastado más de lo necesario. Desde la plataforma Fintonic nos ofrecen estos consejos para lograr ahorrar a final de mes.

1. Fijar un presupuesto de gasto mensual general

Uno de los fallos más concurrentes en general es no limitar la cantidad de dinero máxima que puedes gastar. Esta falta de organización puede conllevar a gastar más de lo necesario.

Por ello, una de las claves para conseguir ahorrar consiste en fijar un presupuesto de gasto cada mes para las principales necesidades, como vivienda, alimentación u ocio. Por lo general aconsejan que esta partida no supere el 70% del salario, aunque eso depende de la cuantía que recibas todos los meses.

Dentro de este total, se recomienda no destinar más del 30% de los ingresos al pago de las deudas. Asimismo, esta herramienta online sostiene que un español medio que tiene una nómina de 1.842 euros cumple esta regla ya que destina en torno a 500 euros al pago de alquiler o hipoteca.

2.Tener un control exhaustivo de la retirada de efectivo en cajeros

¿Con qué frecuencia vigilas tus movimientos en la cuenta bancaria? Si la respuesta es una vez al mes, puede que no seas consciente del dinero que gastas y que las cuentas no te salgan.

Una medida que puede ayudarte a ello es establecer un importe límite en el uso de las tarjetas bancarias. Gracias a esto conseguirás racionalizar el gasto al estar pendiente de que tu tarjeta no te permitirá gastar más de una cuantía establecida.

3.Conocer cuáles son las comisiones que cobran los bancos

¿Sabes cuánto te cobran de comisiones bancarias? ¿Y por los seguros contratados? Fintonic cifra este coste en 163 euros de media anuales, por lo que este desembolso es un factor a tener en cuenta, ya que pueden incrementar tus gastos mensuales e incluso provocar que no llegues a final de mes si no las has tenido en cuenta.

4.Revisar el importe de las facturas

Al igual que es importante anotar todas las partidas de gasto diarias, mucho más lo es estar al día de la cuantía de los recibos y facturas, que son los que se llevan el grueso de la nómina. Además, hay que estar alerta para evitar que se produzcan gastos duplicados en los recibos domiciliados y de los pagos con tarjetas.

"Contar con una información actualizada y detallada de nuestras finanzas personales nos permite conocer bien cuáles son nuestros gastos, eliminar aquellos que son innecesarios y destinar ese dinero a darnos un capricho", aconseja Lupina Iturriaga, fundadora y directora general de Fintonic.

5.Evitar las compras compulsivas

Si analizas tus gastos mensuales, probablemente haya un porcentaje de la nómina que ha ido destinado a una compra innecesaria. Un libro, una blusa, un bolso. Cuando llega final de mes puede que hayas comprado más de un objeto que no llegues a usar.

"Para determinar si una compra es compulsiva, debemos retrasar la decisión de llevarla a cabo un par de días. En la mayoría de ocasiones no terminaremos de materializarla", afirma Iturriaga.