Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “El tiempo de comida debe pagarse”

El Tribunal Supremo ha dejado claro que el tiempo de comida puede formar parte de la jornada laboral si el empleado no puede desconectar totalmente. Cuando el trabajador debe permanecer localizable o disponible para responder a cualquier requerimiento de la empresa, esa hora de pausa debe considerarse como tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, debe pagarse.

Este fallo tiene un impacto directo en sectores donde la disponibilidad durante la comida es habitual, como los servicios de emergencia, sanidad o transporte. En palabras de Ignacio de la Calzada, abogado especializado en derecho laboral, “el tiempo de comida debe pagarse si estás disponible, lo que pone el foco en las condiciones reales en las que se disfruta (o no) ese descanso.

Cambios en las condiciones de trabajo

El caso que ha llevado a este debate público se refiere a una empresa de transporte sanitario que decidió modificar las condiciones laborales de sus conductores de ambulancia. Hasta ese momento, durante la hora de comida, estos trabajadores debían estar localizables y listos para actuar en caso de emergencia, por lo que se les pagaba ese tiempo.

Sin embargo, la empresa aplicó una modificación sustancial de condiciones de trabajo, amparándose en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Esta norma permite a las empresas cambiar ciertos aspectos del contrato si existen razones organizativas, técnicas o económicas que lo justifiquen.

Desde ese cambio, los trabajadores quedaron completamente desconectados durante la pausa, sin obligación de estar disponibles, lo que llevó a que la empresa dejara de pagar ese tramo de la jornada. Algunos empleados demandaron al entender que se había vulnerado su derecho a la garantía de indemnidad, pero los tribunales fallaron a favor de la empresa.

¿Cuándo se paga y cuándo no?

Este caso demuestra que no basta con que el descanso esté en medio de la jornada: para que el tiempo de comida sea remunerado, debe existir la obligación real de estar disponible. De hecho, como explicó Ignacio, “hay que tener pruebas de que la empresa te puede llamar a esa hora”.

En otras palabras, si un trabajador puede salir a comer y no está sujeto a ninguna llamada, aviso o requerimiento, ese tiempo no se considera trabajo. Pero si debe estar localizable, , entonces sí corresponde una retribución.

Lo que dice la ley y cómo puede actuar la empresa

El artículo 41 del ET otorga a las empresas la posibilidad de hacer modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo. Esto incluye el horario, el régimen de trabajo o incluso el sistema de remuneración. Eso sí, para que estos cambios sean válidos, deben estar bien justificados y comunicarse de forma adecuada.