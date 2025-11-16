Preocupación con las jubilaciones: los españoles ahorran más para asegurarse una pensión

¿Para qué ahorran los españoles? A esta pregunta han tratado de responder en el IX Barómetro del Ahorro presentado esta semana por el Observatorio Inverco (la patronal de inversión colectiva).

Según las conclusiones de este estudio, la principal razón para ahorrar en España sigue siendo el hecho de contar con un remanente para imprevistos, el famoso "por si acaso" (36 %), aunque el destinado a la jubilación recupera protagonismo y aumenta tres puntos, hasta el 23 %. El hecho de hacer crecer el dinero sin un fin determinado se sitúa en segundo lugar entre los españoles, con un 31 %, según recoge la agencia EFE.

Durante la presentación, Marta González, miembro del Observatorio Inverco, ha explicado que, ante el fuerte incremento de la inflación en el año 2022, aumentó el ahorro de los españoles ante los posibles imprevistos. Por este motivo, esa razón se mantiene como la principal, aunque ha descendido cuatro puntos respecto al anterior barómetro publicado en 2023.

Crece el ahorro destinado a la jubilación

Respecto al ahorro destinado a la jubilación, González ha indicado que su aumento se debe a que también ha crecido el peso de las generaciones que están más cerca de esta etapa, aunque en el grupo de Millennial (los nacidos entre 1981 y 1996) también se ha incrementado su interés.

El estudio también destaca que el porcentaje de ahorradores españoles que invierte con un horizonte superior a los tres años se ha elevado hasta el 51 %, lo que supone dieciséis puntos más que hace seis años, con lo que se consolida la tendencia hacía laaho planificación financiera y la inversión a largo plazo que se inició en 2021.

Un impulso que se ha visto reforzado por la evolución positiva de los mercados durante 2023, 2024 y este 2025, según ha manifestado el presidente de Inverco y director del Observatorio Inverco, Ángel Martínez-Aldama. Los españoles que ahorran con un horizonte superior a los cinco años alcanza el 33 %, once puntos más que hace seis años.

Por otro lado, el informe detalla que, aunque los españoles siguen manteniendo un perfil de inversión conservador (alcanza el 57 %), aumenta con fuerza el perfil dinámico, que supone un 11 %, el nivel más alto desde 2011. Por franjas de edad, los Centennials, que es la generación más joven de ahorradores, alcanzan un 19 % de inversión dinámica.

Respecto a las carteras de inversión de los españoles, el informe detalla que un 87 % de los ahorradores cuenta con depósitos o cuentas bancarias; seguido de los planes de pensiones, con un 50 %; y los fondos de inversión (40 %).

Los planes de pensiones y los fondos continúan siendo las principales alternativas de inversión a largo plazo, puntualiza el informe, que destaca que la inversión directa en renta variable ha crecido siete puntos en los dos últimos años, hasta situarse en el 37 %.

Respecto a los fondos, el estudio pone de manifiesto que el 59 % de los inversores en estos instrumentos los gestiona mediante carteras discrecionales o asesoradas.

Los bancos siguen siendo la referencia de la inversión

Por último, el estudio indica que la seguridad y la confianza siguen siendo los factores más valorados a la hora de invertir, por delante de la rentabilidad; mientras que un 56 % de los españoles dice informarse sobre los productos financieros mediante sus oficinas bancarias o asesores bancarios, frente a un 23 % que asegura utilizar para ello plataformas o webs online.

También, a la hora de contratar productos de ahorro, la oficina bancaria, con un 65 %, sigue siendo el canal principal, aunque cae siete puntos respecto al informe previo de 2023.

Por el contrario, la contratación vía web se incrementa y pasa del 16 % al 21 %. En el caso de los Centennials y Millennials alcanza el 32 % y el 35 %, respectivamente.